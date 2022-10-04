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Kur'an-ı Kerim'e saldıranlar tutuklandı

İzmir'in Çiğli ilçesinde içki sofrasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe veren 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 15:26
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Kur'an-ı Kerim'e saldıranlar tutuklandı

Kur'an-ı Kerim'e saldıranlar tutuklandı
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İHA'nın haberine göre, 26 Eylül günü sosyal paylaşım sitesine düşen ve Çiğli ilçesinde bir evde çekildiği anlaşılan görüntülerde, içki sofrasında Berke Can Çoban ve Mert Atakan Durmaz'ın dini değerlerle alay ettiği, içlerinden birinin Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe verdiği görüldü. 

Kutsal kitabı yırtıp yakan kişiyi cep telefonu kamerasıyla videoya alan kişinin de İslam'a ve Müslümanlara yönelik hakaret ettiği anlar görüntülere yansıdı. İslam'a ve Müslümanlara küfür ve hakaret yağdıran kişilerin daha sonra videoyu hesaptan sildikleri tespit edildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapmış oldukları teknik analizin ardından kimliklerini belirledikleri Berke Can Çoban ile Mert Atakan Durmaz'ın adreslerini de tespit etti. 

Ardından harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şahsı da Çiğli ilçesinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde götürüldükleri hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin emniyetteki ilk ifadelerinde alkollü olduklarını ve olayı nasıl gerçekleştirdiklerini hatırlamadıklarını söyledikleri öğrenildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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