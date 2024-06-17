Kurban almaya parası yetmeyen emekli karpuz kesti

Türkiye’de her geçen artan enflasyon, düşük maaşla geçinmeye çalışan vatandaşların geçinebilmesini zorlaştırırken, A’dan Z’ye her ürüne zam gelmesi vatandaşları sefalete sürüklüyor.

Yanlış ekonomi politikaları yüzünden ekonomik darboğazın pençesine düşen Türkiye, son zamanlarda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in öncülüğünü yaptığı tasarruf tedbirleriyle bu darboğazdan çıkmanın yollarını arıyor.

Yaşanan ekonomik krizden en çok da emekliler mağdur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şubat ayında Ordu’da yaptığı konuşmada, emeklilere verilecek olan bayram ikramiyesini 3 bin TL’ye yükselttiklerini açıklamıştı.

Bu kapsamda 12-13 ve 14 Haziran tarihlerinde milyonlarca emeklinin hesabına 3 bin TL bayram ikramiyesi yatırıldı.

Ancak emekliler, verilen bu desteğin yeterli olmadığını ve emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını talep ediyor.

“BESİCİLERE GİTTİM BANA GÜLDÜLER”

Sosyal medyada bir vatandaşın kurban yerine karpuz kestiği görüntüler gündem oldu.

Kurban Bayramı’nda dini vazifesini yerini getirmek isteyen bir emekli, Cumhrubaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan 3 bin TL bayram ikramiyesi ile kurban kesemeyince karpuz kesti.

O anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaşan vatandaş gündem oldu.

Emekli vatandaş, söz konusu videoda, Cumhrubaşkanı Erdoğan’a seslenerek, “3 bin lira hesabıma yatırmışsın, Allah sizden razı olsun” dedi.

Konuşmasının devamında 500 TL’de kendisinde olduğunu belirten emekli vatandaş, kurban almak için toplam 3 bin 500 parayla besicilere gittiğini ancak besicilerin “Bu parayla ancak şuradaki horozu alabilirsin” diyerek kendisine güldüklerini ifade etti.

Vatandaş bunun üzerine kurbanlık yerine karpuz kesmeye karar verdiğini ifade etti.