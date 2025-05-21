Kurban Bayramı dolandırıcılarına operasyon

Ağrı’da usulsüz hayvan sevki yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, usulsüz yollarla temin edilen hayvan küpeleri ve belgeler kullanılarak farklı illere hayvan sevki yaptığı öne sürülen şüpheliler teknik takibe alındı.

Bu doğrultuda, il merkezinde yer alan 10 farklı adrese polis ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi.

Adreslerde yapılan aramalarda, yasa dışı yollarla elde edildiği belirlenen 1150 hayvan küpesi, 2 küpe sökme-takma aparatı, usulsüz hayvan sevki sırasında kullanıldığı düşünülen çok sayıda doküman ve senet bulundu.

Operasyon sonucunda 9 şüpheli gözaltına alınırken, firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Soruşturma kapsamında ayrıca 10 farklı ilde de operasyonlar düzenlendi.