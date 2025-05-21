Kurban Bayramı ikramiyesi belli oldu! Bu belediyede çalışanlar yaşadı

Kurban Bayramı öncesi Çayırova Belediyesi çalışanlarına müjdeli haber geldi. İkramiye ve maaş zammı resmen açıklandı.

Kocaeli'nin Çayıroca Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Özgür Kocaeli'den Metin Karan'ın haberine göre; yeni sözleşmeye imzaları Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ile Hizmet-İş Kocaeli Şube baykanı Muharrem Subaşı attı.

Buna göre;

- Çalışanlarının ücretlerine ilk yıl birinci altı ay yüzde 30, ikinci altı ay yüzde 25 zam yapıldı.

- Üç yıllık sözleşmede zam oranı tüm parasal maddelere aynı oranda uygulanacak.

- İkramiye ikinci yıl 45 gün, üçüncü yıl 50 gün olacak.

- İzin harçlığı 5 gün,1 Mayıs ikramiyesi 2 gün, idari izin 1+1 olarak uygulanacak.

- 2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesi dolayısıyla evlenen işçilere bir defalık beyaz eşya desteği sağlanacak.

- Yemek parası 267.80 TL, Çocuk parası 401.7. TL, Yakacak Yardımı 1439.1 TL., B.Sosyal Paket 4.317,49. TL., Yol Parası 121.68. TL. oldu. İkinci altı ay bu tüm ücretlere yüzde 25 zam uygulanacak.

- Ramazan Bayramı ücreti 7.319 TL., Kurban Bayramı ücreti 12.198 TL olarak belirlendi.