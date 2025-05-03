Kurban Bayramı ikramiyesi bu emeklilere ödenmeyecek!

Kurban Bayramına az bir süre kala milyonlarca emekli, devletin vereceği 4 bin liralık bayram ikramiyesini bekliyor.

SAHTE SİGORTAYA GEÇİT YOK

SGK'nın verdiği bilgiye göre sahte sigorta yoluyla emekli olan kişilere Kurban Bayramı ikramiyesi ödenmeyecek. Son dönemde yükseltilen denetimlerle beraber, hiç çalışmadığı halde sigortalı gösterilen kişilere yönelik incelemeler hızlandı. Özellikle faal olmayan şirketler ya da tanıdıklar aracılığıyla gerçekleştirilen sahte bildirimlerin tespitinde artış yaşanıyor.

EMEKLİLİK HAKLARI TEK TEK İPTAL EDİLİYOR

Bu teknikle emeklilik hakkı elde ettiği tespit edilen kişilerin sadece maaşları değil, geçmişte almış oldukları tüm ikramiyeler, sağlık giderleri ve sosyal yardımlar da geri isteniyor. Üstelik bu tutarlar faiziyle beraber geri tahsil ediliyor. Aynı zamanda bu kişilerin emeklilik hakları da tamamen iptal ediliyor.

SGK MİLYONLARCA EMEKLİYİ UYARDI

SGK, vatandaşlara e-Devlet üzerinden düzenli olarak "Hizmet Dökümü" kontrolü yapmaları gerektiğini belirtti. Çalıştıkları iş yerlerinin gerçekten faaliyet gösterip göstermediği mutlaka araştırılmalı. Eğer sigorta bildirimi yapılan iş yerinden şüphe duyuluyorsa, zaman kaybetmeden SGK’ya bildirim yapılması gerekiyor.

Kurum yetkilileri, sahte sigortalılık uygulamasına karşı sıfır tolerans gösterildiğini ve bu alandaki denetimlerin önümüzdeki dönemde daha da sıkılaştırılacağını belirtiyor.