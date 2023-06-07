Bu yıl çarşamba gününe denk gelen Kurban Bayramı birleştirilerek toplamda 9 gün olması planlanıyor. Peki, Kurban Bayramı kaç gün? 2023 Kurban Bayramı tatili kaç gün oldu?

2023 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2023 Kurban Bayramı tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvim sonrasında belli oldu.

Buna göre; Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 28 Haziran'da idrak edilecek. Bayram, 1 Temmuz Cumartesi akşamı sona erecek.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ilk toplantısını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘’Bu sene Kurban Bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Vatandaşımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır’’ şeklinde konuştu.

Buna göre 2023 Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü de tatil olması kararlaştırılarak, Kurban Bayram tatili hafta sonu tatilleriyle beraber toplamda 9 gün olmuş olacak.

2023 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi