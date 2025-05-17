Kurban Bayramı ne zaman?

2025 yılı Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bu yıl bayram, 6-9 Haziran tarihleri arasında kutlanacak. Milyonlarca Müslüman kurban ibadetini yerine getirecek.

Bayrama yaklaşırken özellikle çalışanların gündeminde ise arife günü var. "Kurban Bayramı arifesi tatil mi?" sorusu en çok merak edilen konular arasında.

Kurban Bayramı’na hazırlık: Fiyatlar belli oldu

2025 Kurban Bayramı arifesi, 5 Haziran Perşembe gününe denk geliyor.

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre arife günü kamu çalışanları için yarım gün resmi tatil. Özel sektörde ise uygulama, çalışılan kuruma göre değişiklik gösterebiliyor.

Bayram tatili arefe günüyle birlikte 4.5 gün sürecek. Bayram boyunca okullar ve üniversiteler kapalı olacak. Bir değişiklik olmadığı takdirde okullar 10 Haziran'da eğitime devam edecek.