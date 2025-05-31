Kurban Bayramı öncesi büyük şok! Köyler ve mahalleler karantina altına aldın

Sivas merkezde bazı köy ve mahallelerde şap hastalığı tespit edilmesi nedeniyle hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Çelebiler köyünde şap hastalığına rastlandığı ve gerekli idari ve teknik önlemlerin alındığı bildirildi.

Açıklamada, şap hastalığıyla mücadele kapsamında Çelebiler, Aydoğmuş, Hayranlı, Köklüce, Yazıbaşı, Serpincik, Akören, Kumyurt köyleri ile Danışmentgazi, Merakum, Karşıyaka, Akdeğirmen, Kadıburhanettin, Esenyurt, Gültepe, Yüceyurt mahallelerinde hayvan hareketliliğini azaltmak amacıyla büyükbaş ve küçükbaş hayvan alım-satımı ile hayvansal ürünlerin giriş ve çıkışlarının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"İlimiz merkez Çelebiler köyünde 22 Mayıs'ta büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı tespit edilmiş olup, gerekli idari ve fenni tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda köyünüz, mahalleniz hastalık gözetim bölgesi içerisinde yer aldığından hastalık sönüşü yapılana kadar büyükbaş ve küçükbaş hayvan ve hayvan maddesi giriş çıkışı yasaklanmıştır. Karantina ve kordon tedbirlerine uymayanlar hakkında mevzuat gereği para cezası uygulanacağından yetiştiricilerimizin bilgilendirme yapması ve karantina kurallarına titizlikle uyması gerekmektedir."