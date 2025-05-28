Kurban Bayramı Öncesi Emeklilere Büyük Müjde: 25.000 TL'ye Varan Ödeme

Emekli maaşlarının bankalar aracılığıyla ödenmesiyle başlayan promosyon rekabeti, her geçen gün yeni zirvelere ulaşıyor. Emeklilerin maaşlarını taşıdıkları bankadan aldıkları bu ek ödemeler, özellikle bayram öncesi önemli bir rahatlama sağlıyor.

Güncel Emekli Promosyon Tutarları (Mayıs 2025 İtibarıyla)

İşte Mayıs 2025 itibarıyla bankaların güncel emekli promosyon teklifleri ve maaş aralıklarına göre ödedikleri tutarlar: