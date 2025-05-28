Kurban Bayramı Öncesi Emeklilere Büyük Müjde: 25.000 TL'ye Varan Ödeme

Emekli maaşlarının bankalar aracılığıyla ödenmesiyle başlayan promosyon rekabeti, her geçen gün yeni zirvelere ulaşıyor. Emeklilerin maaşlarını taşıdıkları bankadan aldıkları bu ek ödemeler, özellikle bayram öncesi önemli bir rahatlama sağlıyor.
Güncel Emekli Promosyon Tutarları (Mayıs 2025 İtibarıyla)
İşte Mayıs 2025 itibarıyla bankaların güncel emekli promosyon teklifleri ve maaş aralıklarına göre ödedikleri tutarlar:
ING Bank:
- 10.000 TL altı maaş: 16.250 TL
- 10.000 – 14.999 TL: 20.000 TL
- 15.000 – 19.999 TL: 22.500 TL
- 20.000 TL ve üzeri: 25.000 TL (En yüksek teklif)
İş Bankası:
- 0 – 9.999 TL: 12.250 TL
- 10.000 – 14.999 TL: 16.000 TL
- 15.000 – 19.999 TL: 18.500 TL
- 20.000 TL ve üzeri: 21.000 TL
TEB (Türk Ekonomi Bankası):
- 0 – 9.999 TL: 14.000 TL
- 10.000 – 14.999 TL: 17.000 TL
- 15.000 – 19.999 TL: 19.000 TL
- 20.000 TL ve üzeri: 21.000 TL (Ek promosyon için 2 fatura talimatı gerekiyor)
Şekerbank:
- 0 – 9.999 TL: 10.000 TL
- 10.000 – 14.999 TL: 15.000 TL
- 15.000 – 19.999 TL: 18.000 TL
- 20.000 TL ve üzeri: 20.000 TL
Yapı Kredi:
- 0 – 9.999 TL: 11.250 TL
- 10.000 – 14.499 TL: 15.000 TL
- 15.000 – 19.999 TL: 17.500 TL
- 20.000 TL ve üzeri: 20.000 TL
Akbank:
- 0 – 9.999 TL: 6.250 TL
- 10.000 – 14.999 TL: 10.000 TL
- 15.000 – 19.999 TL: 12.500 TL
- 20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL (Ek olarak 2.500 TL chip-para ile toplam 17.500 TL)
QNB Finansbank (ONB):
- 0 – 9.999 TL: 6.250 TL
- 10.000 – 14.999 TL: 10.000 TL
- 15.000 – 19.999 TL: 12.500 TL
- 20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL (Ek 1.200 TL kart indirimiyle toplam 16.200 TL)
DenizBank:
- 0 – 9.999 TL: 5.000 TL
- 10.000 – 14.999 TL: 8.000 TL
- 15.000 – 19.999 TL: 10.000 TL
- 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL (Mobil uygulama ve ödeme talimatlarıyla toplam 20.000 TL’ye çıkabiliyor)
Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank (Kamu Bankaları):
- Bu bankalar, genellikle benzer promosyon tutarları sunuyor. Örneğin:
- 0 – 9.999 TL: 5.000 TL
- 10.000 – 14.999 TL: 8.000 TL
- 15.000 – 19.999 TL: 10.000 TL
- 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
- (Ziraat Bankası için 3 yıllık taahhütle 12.000 TL'ye kadar promosyon imkanı bulunuyor.)
- Bu bankalar, genellikle benzer promosyon tutarları sunuyor. Örneğin:
Garanti BBVA:
- 0 – 9.999 TL: 6.250 TL
- 10.000 – 14.999 TL: 10.000 TL
- 15.000 – 19.999 TL: 12.500 TL
- 20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
Türkiye Finans:
- 0 – 9.999 TL: 5.000 TL
- 10.000 – 14.999 TL: 8.000 TL
- 15.000 – 19.999 TL: 10.000 TL
- 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL (Davet kampanyasıyla 2.500 TL’ye kadar ek ödül)