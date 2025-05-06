Kurban bayramı öncesi hayvan denetimleri artırıldı

Kaynak: İHA
Kurban bayramı öncesi hayvan denetimleri artırıldı

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte hayvan hareketliliğinde yaşanabilecek artışlara karşı önlemler artırıldı

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte hayvan hareketliliğinde yaşanabilecek artışlara karşı önlemler artırıldı

Diyadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, İpek Geçidi Karakolu'nda hayvan sağlığı ekipleriyle birlikte yol denetimlerini sıklaştırdı.

ff.jpgYapılan kontrollerde, hayvanların sağlık durumları, kulak küpeleri ve sevk belgeleri titizlikle inceleniyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bayram öncesi kaçak hayvan sevkini önlemek ve vatandaşların sağlıklı kurbanlık hayvanlara ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

Vatandaşların da bu süreçte bilinçli hareket etmeleri, resmi belgeleri olmayan hayvanları satın almamaları konusunda uyarıda bulunuldu.

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