Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında hareketlilik

Kaynak: İHA
Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında hareketlilik

Erzurum'un Oltu ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında hareketlilik başladı. Küçükbaş hayvanlar 10 bin TL'den başlıyor, büyükbaş kurbanlıklar 80 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

Erzurum'un Oltu ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında hareketlilik başladı.

Vatandaşlar kurbanlıklarını temin etmeye çalışırken, küçükbaş hayvanlar 10 bin TL'den başlıyor, büyükbaş kurbanlıklar 80 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

Hayvan satıcıları, fiyat artışının kendilerinden değil, artan maliyetlerden kaynaklandığını belirtirken, alıcılar da bütçelerine uygun kurbanlık arıyor. Yetkililer, denetimlerin sıkılaştırıldığını ve kurban pazarlarında sağlık kontrollerinin yapıldığını belirterek, vatandaşlara resmi kurban satış noktalarından alışveriş yapmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Son Haberler
Bursa’da panik anları! Kafa kafaya çarpıştılar
Bursa’da panik anları! Kafa kafaya çarpıştılar
TIR işçi servisini biçti: 9 yaralı
TIR işçi servisini biçti: 9 yaralı
Hakan Bilal Kutlualp Divan Kurulu toplantısına geldi: Adaylığını açıklaması bekleniyor
Hakan Bilal Kutlualp Divan Kurulu toplantısına geldi: Adaylığını açıklaması bekleniyor
İstanbul depremi sonrasında vatandaşlara psikolojik travma uyarıları
İstanbul depremi sonrasında vatandaşlara psikolojik travma uyarıları
Papa’ya veda günü! On binler Vatikan'a akın etti...
Papa’ya veda günü! On binler Vatikan'a akın etti...