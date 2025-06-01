Kurban Bayramı öncesi jandarmadan vatandaşa dolandırıcılık uyarısı

Kaynak: İHA
Kurban Bayramı öncesi jandarmadan vatandaşa dolandırıcılık uyarısı

Aydın'ın Çine ilçesinde Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında güvenlik önlemleri artırılırken, Çine İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş Timleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde kurulan hayvan pazarında denetim gerçekleştirdi.

Aydın'ın Çine ilçesinde Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında güvenlik önlemleri artırılırken, Çine İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş Timleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde kurulan hayvan pazarında denetim gerçekleştirdi.

Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşların dolandırıcılık ve hırsızlık gibi olaylara karşı mağduriyet yaşamamaları amacıyla hayvan pazarında kontrol ve bilgilendirmelerde bulundu. Asayiş Timleri tarafından yapılan uygulamada, vatandaşlara geçmişte yaşanan örnek dolandırıcılık ve hayvan hırsızlığı olayları anlatılarak dikkatli olmaları yönünde uyarılar yaptı. Ekipler vatandaşların benzer durumlarla karşılaşmaları halinde zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu ihbar etmeleri gerektiğini belirtti. Ayrıca hayvan alışverişi sırasında kimlik doğrulaması ve noter onaylı satış belgelerinin önemine dikkat çekildi.

Jandarma ekipleri, Kurban Bayramı süresince denetimlerin aralıksız devam edeceğini ve vatandaşların güvenliği için her türlü önlemin alındığını kaydetti.

Son Haberler
Özel okullar ateş pahası: Londra’da çocuk okutmak, Türkiye’den daha hesaplı
Özel okullar ateş pahası: Londra’da çocuk okutmak, Türkiye’den daha hesaplı
Kurban Bayramı öncesi jandarmadan vatandaşa dolandırıcılık uyarısı
Kurban Bayramı öncesi jandarmadan vatandaşa dolandırıcılık uyarısı
Aziz Yıldırım her an adaylığını açıklayabilir! İşte toplanan imza sayısında son rakam...
Aziz Yıldırım her an adaylığını açıklayabilir! İşte toplanan imza sayısında son rakam...
Opera ve Bale Festivali'nde "Anna Karenina" balesi
Opera ve Bale Festivali'nde "Anna Karenina" balesi
Seyhan Baraj Gölü’nde kaybolan Emirhan Gürbüz'den acı haber! Ekipler 5 gündür seferber olmuştu
Emirhan'dan acı haber! Ekipler 5 gündür seferber olmuştu