Kurban Bayramı öncesi Malatya’da trafik tedbirleri için önlemler alındı

Kaynak: İHA
Kurban Bayramı öncesi Malatya’da trafik tedbirleri için önlemler alındı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı tatilinde artması beklenen trafik yoğunluğuna karşı kent genelinde kapsamlı tedbirler aldı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı tatilinde artması beklenen trafik yoğunluğuna karşı kent genelinde kapsamlı tedbirler aldı.

Kurban Bayramı süresince meydana gelebilecek kazaların önüne geçmek ve vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla alınan tedbirler kapsamında Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından sürücülere uyarılarda bulunuldu.

Yola çıkmadan önce araç bakımının mutlaka yapılması gerektiği vurgulanan açıklamada, sürücülerin dinlenmiş olarak yola çıkmaları, seyahat planlarını önceden yapmaları ve yoğun saatlerden kaçınmaları istendi. Alternatif güzergâhlar için navigasyon uygulamalarının kullanılması da önerildi.

Yolculuk sırasında hız limitlerine uyulması, emniyet kemeri takılması, 2-3 saatte bir mola verilerek dinlenilmesi, takip mesafesinin korunması ve ani manevralardan kaçınılması gerektiği belirtildi. Ayrıca cep telefonu kullanımından kaçınılması, yorgunluk ve dikkat dağınıklığı durumunda araçların mutlaka uygun bir yerde durdurulması gerektiği ifade edildi.

Trafik güvenliğinin yalnızca denetimlerle sağlanamayacağına dikkat çekilen açıklamada, her sürücünün kurallara uyması ve güvenli sürüş tekniklerini uygulaması gerektiği hatırlatıldı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, tüm vatandaşlara kazasız ve huzurlu bir bayram tatili temennisinde bulundu.

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