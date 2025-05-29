Kurban Bayramı öncesi şok! Tam 1 ton 700 kilo mühürsüz et ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kurban Bayramı öncesi şok! Tam 1 ton 700 kilo mühürsüz et ele geçirildi

Jandarma ekipleri Mardin istikametinden Şanlıurfa istikametine giden bir kamyonette yaptıkları aramada piyasa değeri 1 milyon 360 bin Türk Lirası olan 1 ton 700 kilogram mühürsüz et ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa - Mardin karayolunun Karakuzu Karakolu uygulama noktasında kapalı kasa bir kamyoneti durdurdu.

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Kamyonette arama yapan ekipler, piyasa değeri 1 milyon 360 bin Türk Lirası olan 1 ton 700 kilogram ağırlığında mühürsüz büyükbaş hayvan eti tespit etti.

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Faturasız ve hijyen kurallarına aykırı taşınan etlere el koyan ekipler, hangi hayvana ait olduğunu belirlemek için numune aldıktan sonra geri kalan kısmını da imha etti.

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