Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Manisa Müzesi’nin açılış töreninde yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu. Turizm gelirlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ersoy, vatandaşların merakla beklediği Kurban Bayramı tatil süresine dair de bilgi verdi.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Bakan Ersoy, 6-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması ihtimalini değerlendirdi.

Ersoy, “Biz elbette 9 gün tatil olmasını arzu ediyoruz, turizm sektörü de bunu talep ediyor,” dedi. Ancak kararın yalnızca kendi istekleriyle alınamayacağını vurgulayan Bakan, “Bu konuda verilecek kararı hep birlikte bekleyip göreceğiz,” şeklinde konuştu.