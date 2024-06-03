Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Gözler Beştepe'de

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Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Gözler Beştepe'de

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması yönündeki beklentiler artıyor. Tıpkı Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi, ara günlerin hafta sonu ile birleştirilmesi durumunda 9 günlük uzun bir tatil mümkün olacak. Bu konuda kararın yarın (4 Haziran Salı) Beştepe'de yapılacak Kabine Toplantısı'nda netleşmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine, bayram tatilinin süresini ele alacak. Bu yıl Kurban Bayramı, 16-17-18 ve 19 Haziran (Pazar- Pazartesi- Salı- Çarşamba) günlerine denk geliyor. Okulların 14 Haziran Cuma günü kapanmasıyla milyonlarca kişinin tatile çıkması beklenirken, 9 günlük tatil beklentileri de artmış durumda.

EKONOMİK VERİLER MASAYA YATIRILACAK

Beştepe'deki Kabine Toplantısı'nda sadece tatil süresi değil, aynı zamanda ekonomik konular da gündeme gelecek. Ekonomi programı çerçevesinde alım gücünü artırma ve fahiş fiyatlarla mücadeleye yönelik alınan tedbirlerin sonuçları değerlendirilecek.

GÜNDEMDE İKİ ÖNEMLİ KONU DAHA VAR

Kabine'nin bir diğer önemli gündem maddesi ise terörle mücadele olacak. Bunun yanı sıra, hazırlıkları süren 9'uncu Yargı Paketi'nin durumu da toplantıda ele alınacak konular arasında yer alıyor. Bölgesel gelişmeler, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve ateşkes çabaları da toplantının önemli başlıkları arasında olacak.

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