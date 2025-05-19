Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İktidara sert eleştiri

Liberal Demokrat Parti (LDP) eski Genel Başkanı Cem Toker, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımla Türkiye’deki bayram tatili süresine ilişkin belirsizliğe dikkat çekti. Toker, paylaşımında ülkenin havayolu şirketleri, şehirlerarası otobüs firmaları ve otellerinin ek sefer, personel, lojistik ve tedarik planlamaları yaptığını vurguladı. Ancak, iki hafta Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağının hâlâ bilinmediğini ifade ederek, “Beyefendi karar verince öğreneceğiz!!” sözleriyle duruma tepki gösterdi.

Toker’in paylaşımı şu şekilde:

“Bu ülkenin havayolu şirketleri var, şehirlerarası otobüs şirketleri var, otelleri var. Bunların ek sefer, personel, lojistik, tedarik planlamaları var. Ama burası Ortadoğu. Ülkede 2 hafta sonraki bayramın kaç gün tatil olacağını bilen yok. Beyefendi karar verince öğreneceğiz!!”

Bu ülkenin havayolu şirketleri var, şehirlerarası otobüs şirketleri var, otelleri var.

Bunların ek sefer, personel, lojistik, tedarik planlamaları var.



Ama burası Ortadoğu.

Ülkede 2 hafta sonraki bayramın kaç gün tatil olacağını bilen yok.

Beyefendi karar verince öğreneceğiz!! — CEM TOKER???? (@tokcem) May 18, 2025

TATİL BELİRSİZLİĞİ

2025 Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma ile 9 Haziran Pazartesi tarihleri arasında 4 gün sürecek. Arefe günü 5 Haziran Perşembe yarım gün tatil olacak. Ancak, resmi tatilin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bayram tatilinin 9 gün olmasını sektör olarak istediklerini, ancak kararın hükümet tarafından verileceğini ifade etti.