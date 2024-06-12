Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor? Kurban Bayramı tatili ayın kaçında, hangi gün?

2024 yılı için Kurban Bayramı tatili geri sayımı başladı. Uzun süredir gündemde olan ve milyonlarca kişinin merakla beklediği Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağı sorusu, Kabine Toplantısı'nda cevap bulmuştu.

16, 17, 18, 19 Haziran tarihlerine denk gelen Kurban Bayramı tatilinin uzatılması kararıyla, 9 günlük tatil fırsatı doğdu. İdari izinle birlikte tatil süresi 9 güne çıktı.

Kurban Bayramı tatili, 14 Haziran Cuma günü kamu kurumları için başlayacak. Peki, Kurban Bayramı ne zaman ve tatil süresi kaç gün?

İşte Kurban Bayramı tatili tarihleri ve detayları.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN MÜ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada bayram tatiliyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Bayram tatiliyle ilgili kararımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran Pazar günü başlayacak olan Kurban Bayramı sonrasındaki iki günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. Perşembe ve cuma günlerini de ekleyerek 9 günlük tatil imkanı sağlamış oluyoruz."

Kurban Bayramı, 16-17-18 ve 19 Haziran (pazar, pazartesi, salı, çarşamba) tarihlerini kapsıyor. 14 Haziran Cuma günü okulların kapanmasıyla birlikte milyonlarca kişinin tatile çıkması bekleniyor. Bu sebeple bayram tatilinin 9 gün olmasına yönelik beklentiler yükseldi.

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN?

Kurban Bayramı tatili, 15 Haziran arefe günü itibarıyla başlayacak. Alınan karar doğrultusunda 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma günleri de tatil olacak. Böylece hafta sonu da dahil edilerek Kurban Bayramı tatili 9 güne ulaşacak.

Kamu sektöründe mesai, 24 Haziran tarihinde tekrar başlayacak.

KURBAN BAYRAMI 2024 NE ZAMAN?

15 Haziran CUMARTESİ: AREFE GÜNÜ

16 Haziran PAZAR: KURBAN BAYRAMI (1. Gün)

17 Haziran PAZARTESİ: KURBAN BAYRAMI (2. Gün)

18 Haziran SALI: KURBAN BAYRAMI (3. Gün)

19 Haziran ÇARŞAMBA: KURBAN BAYRAMI (4. Gün)