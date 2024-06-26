Kurban Bayramı tatilinde en çok ziyaret edilen yerler belli oldu

Tatilde en çok ziyaret edilen yerler belli oldu

Yumaklı'nın yazılı açıklamasına göre, Bakanlık bünyesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, 49 milli park, 265 tabiat parkı, 31 tabiatı koruma alanı, 110 tabiat anıtı, 85 yaban hayatı geliştirme sahası, 14 Ramsar alanı ve 108 sulak alan olmak üzere toplam 662 korunan alanı yönetmektedir.

Bu alanlardan 49 milli park ve 265 tabiat parkının halk tarafından ziyaret edilebileceğini vurgulayan Yumaklı, DKMP Genel Müdürlüğü'nün bu sahalarda insan ve doğa dengesini koruyarak sürdürülebilir bir doğa yönetimi anlayışıyla çalıştığını ifade etti.

Yumaklı, korunan alanlarda yapılan sosyal donatı yatırımları sayesinde ziyaretçi sayılarının arttığını belirterek, "Korunan alanlarımız, yaban hayatının korunması ve vatandaşlarımızın doğayla iç içe vakit geçirebilmesi için özellikle uzun bayram tatillerinde büyük ilgi görüyor. Bu yıl Kurban Bayramı'nda 15-23 Haziran tarihleri arasındaki 9 günlük tatilde korunan alanlarımız toplam 5 milyon 338 bin 557 ziyaretçi ağırladı. Bu, geçen yılki 9 günlük Kurban Bayramı tatilindeki 4 milyon 601 bin 672 ve bu yılki 9 günlük Ramazan Bayramı tatilindeki 2 milyon 906 bin 385 ziyaretçi sayısından daha fazladır" dedi.

EN ÇOK ZİYARET EDİLEN YERLER

Kurban Bayramı tatilinde en çok ziyaret edilen korunan alanlar hakkında bilgi veren Yumaklı, şu bilgileri paylaştı:

"9 gün içinde toplam 903 bin kişi tarafından ziyaret edilen Ayvalık Adaları Tabiat Parkı en çok ziyaret edilen yer oldu. Ardından 578 bin kişi ile Beydağları Sahil Milli Parkı ve 571 bin 427 ziyaretçi ile Marmaris Milli Parkı geldi. Ayrıca, 224 bin 336 kişi tarafından ziyaret edilen Ormanya Tabiat Parkı ve 191 bin 445 kişi tarafından ziyaret edilen Beyşehir Gölü Milli Parkı da ilk beşte yer aldı. Bu doğrultuda, korunan alanların sayısını ve kalitesini artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan, orman yangınlarının önlenmesi için gösterdikleri özeni sürdürmelerini rica ediyoruz."