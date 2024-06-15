Kurban Bayramı tatilinde oteller tam dolu

Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Muhammet Kökten, bayram rezervasyonlarının çok iyi durumda olduğunu belirterek, özellikle yerli turistlerin yoğunluk oluşturacağını söyledi.

Kökten, bu yıl turizm sezonunun yavaş başladığını ifade ederek, "İnşallah bayram iyi geçecek. Bayramla birlikte sezon sonuna kadar aynı yoğunlukta devam etmesini temenni ediyorum. İşletmecilerimiz adına sezondan büyük bir beklenti var. Bayramın ardından da rezervasyonlar iyi gözüküyor" dedi.

Türkiye'nin bazı bölgelerinin diğer ülkelere göre daha pahalı göründüğünü vurgulayan Kökten, "Hem Fethiye merkezde hem de Ölüdeniz'de fiyatların ciddi bir revizeye girmesi lazım" dedi. Kökten, fiyatlandırma konusunda şu görüşlerini paylaştı:

"Diğer ülkelere göre pahalı olduğumuz noktalar var ama bizim durumumuz farklı. Herkes kendine göre fiyat belirliyor. Bazı mekânlarda ciddi bir fiyat artışı var. Herkes en lüks mekândaki fiyatlara bakıp, ücretlerini belirliyor. Özel mekânlarda satılan fiyatlarla herkes aynı fiyatı koymamalı. Konsept ve giderlerine göre ücretler belirlenmeli. Hem Fethiye merkezde hem de Ölüdeniz'de fiyatların ciddi bir revizeye girmesi lazım."

Bayram tatilinde Ölüdeniz ve Fethiye'deki otellerin tamamen dolması, özellikle yerli turistlerin bölgeye olan ilgisinin arttığını gösteriyor. Kökten, işletmecilerin bu yoğunluk dönemini en iyi şekilde değerlendirmesi gerektiğini belirterek, tüm ziyaretçilere keyifli bir tatil geçirmeleri temennisinde bulundu.