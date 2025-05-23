Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı belli oldu

Fahrettin Altun, Kurban Bayramı tatilinin 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde olacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kurban Bayramı'nın hangi günler arasında olacağını açıkladı. Altun, "Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (Bayramın 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır" ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı ne zaman?Kurban Bayramı ne zaman?

SARAY'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı merak konusu olmuştu. Saray'dan ilk açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bayram tatiline ilişkin X hesabından yaptığı açıklamada; "Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (Bayramın 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir. Kurban Bayramımızın şimdiden mübarek olmasını, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmesini Allah’tan niyaz ediyor, bayram vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve sağ salim yolculuklar diliyoruz" şeklinde konuştu.

Son Haberler
Piatek’in alternatifini Süper Lig’de buldular: Bedava gelecek
Piatek’in alternatifini Süper Lig’de buldular: Bedava gelecek
Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na büyük şok! Yalan tanıklık iddiasıyla yargılanıyorlardı
Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na büyük şok! Yalan tanıklık iddiasıyla yargılanıyorlardı
Norveç’te kaptan rotayı şaşırdı büyük bir felaket önledi! Az daha gelse yatak odasına girecekti
Norveç’te kaptan rotayı şaşırdı büyük bir felaket önledi! Az daha gelse yatak odasına girecekti
Dua Lipa transfer parası istedi: Ttalep ettiği rakam dudak uçuklattı
Dua Lipa transfer parası istedi: Ttalep ettiği rakam dudak uçuklattı
Özgür Özel'den Türkiye'yi ayağa kaldıracak 'yolsuzluk' ifşaları! Salı gününü işaret etti... AKP'li ilk belediyenin ismini verdi...
Özgür Özel'den Türkiye'yi ayağa kaldıracak 'yolsuzluk' ifşaları! Salı gününü işaret etti... AKP'li ilk belediyenin ismini verdi...