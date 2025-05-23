Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı belli oldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kurban Bayramı'nın hangi günler arasında olacağını açıkladı. Altun, "Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (Bayramın 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır" ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı ne zaman?

SARAY'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı merak konusu olmuştu. Saray'dan ilk açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bayram tatiline ilişkin X hesabından yaptığı açıklamada; "Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (Bayramın 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir. Kurban Bayramımızın şimdiden mübarek olmasını, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmesini Allah’tan niyaz ediyor, bayram vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve sağ salim yolculuklar diliyoruz" şeklinde konuştu.