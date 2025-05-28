Kurban Bayramı yaklaştı fırsatçılar ellerini ovuşturmaya başladı! Bakanlıktan vatandaşlara önemli uyarı

Ticaret Bakanlığı tarafından yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yapılan açıklamada fahiş fiyat uygulaması ve stokçuluk konusuna dikkat çekildi. Bakanlık ekiplerinin alışveriş merkezleri, zincir marketler ve gıda ile bayramlık ürün satış noktalarının yanı sıra karayolları güzergahlarındaki dinlenme tesislerinde denetimlerinin yoğun şekilde devam ettiğini bildirdi. Ayrıca vatandaşların şahit oldukları her türlü fırsatçı girişimi Ticaret Bakanlığın çağrı merkezi, resmi web sitesi ve ilgili diğer iletişim kanallarına bildirmesi istendi.

Ticaret Bakanlığı’nın web sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu zorlu süreçte vatandaşlarımızın ekonomik haklarını korumak adına, Ticaret Bakanlığı olarak her türlü spekülatif ve fırsatçı girişim karşısında son derece kararlı bir duruş sergiledik ve sergilemeye de devam ediyoruz. Ticaret Bakanlığı ekiplerimiz ile mübarek Kurban Bayramı'nın huzur ve coşkusunu vatandaşlarımızın tam anlamıyla yaşayabilmesi adına, mevcut denetim faaliyetlerimizi 81 ilimizde daha da yoğunlaştırarak bayram öncesi ve bayram boyunca etkin bir şekilde yerine getiriyoruz. Bu bağlamda, özellikle alışveriş merkezleri, zincir marketler ve gıda ile bayramlık ürün satış noktaları, Ticaret Bakanlığımız ekiplerince aralıksız olarak denetliyor. Hedefimiz vatandaşlarımıza güvenli ve huzurlu bir alışveriş imkanı sunmaktır.

Kurban Bayramı tatili vesilesiyle seyahat eden vatandaşlarımızın karayolları güzergahlarında yer alan dinlenme tesislerinde yaşayabilecekleri olası mağduriyetleri engellemek amacıyla ilgili tüm resmi kurum ve kuruluşlarla güçlü bir koordinasyon içinde etkin denetim çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın refahını ve memnuniyetini sağlamak üzere her türlü tedbir hassasiyetle alınacaktır. Bu doğrultuda, değerli vatandaşlarımızın şahit oldukları her türlü fırsatçı girişimi Ticaret Bakanlığımızın çağrı merkezi, resmi web sitesi ve ilgili diğer iletişim kanallarına bildirerek, mücadelemize katkıda bulunmalarını önemle rica ediyoruz.

İşletmelerimize ise kanun ve kurallara tam uyum göstermeleri, tüketici haklarını gözetmeleri ve vatandaşlarımızın bayram sevincini eksiksiz yaşamalarına destek olmalarının gerekliliğini bir kez daha hatırlatmak isteriz. Aksi yönde hareket ederek vatandaşlarımızın bayram sevincini zedeleyen her türlü faaliyet, Ticaret Bakanlığımızca bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlı bir şekilde ceza işlemine tabi tutulacaktır.

Bu itibarla, vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı huzur, güven ve mutluluk içinde geçirmeleri ve ticari hayatın olağan şekilde akışı için çalışmalarımızın tüm gücümüzle kesintisiz olarak sürdürüleceğini bir kez daha vurguluyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."