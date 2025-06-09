Kurban Bayramı’nda Bodrum’a akın ettiler: Sahillerde adım atacak yer kalmadı!

Düzenleme: Kaynak: İHA

Muğla’nın gözde turizm merkezi Bodrum, 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde yerli turistlerin yoğun ilgisiyle doldu. İlçeye yaklaşık 50 bin araç giriş yaptığı belirtildi. Tatilciler, Bodrum’da bayram coşkusunu sahillerde yaşadı.

Sıcak havadan faydalanan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren plajlara akın etti. Özellikle Kumbahçe, Bitez, Ortakent ve Yalıkavak gibi popüler sahillerde yer kalmadı. Oteller tamamen dolarken, restoran ve eğlence mekânları da büyük kalabalıklara ev sahipliği yaptı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma, artan araç trafiği için ek önlemler aldı. Bayram tatilinin bitmesiyle akşam saatlerinde dönüş yolculuklarının başlaması bekleniyor. Yetkililer, sürücüleri trafik yoğunluğuna karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Kurban Bayramı’nda Bodrum’a akın ettiler: Sahillerde adım atacak yer kalmadı!

Kurban Bayramı’nda Bodrum’a akın ettiler: Sahillerde adım atacak yer kalmadı!

Kurban Bayramı’nda Bodrum’a akın ettiler: Sahillerde adım atacak yer kalmadı!

Kurban Bayramı’nda Bodrum’a akın ettiler: Sahillerde adım atacak yer kalmadı!

Kurban Bayramı’nda Bodrum’a akın ettiler: Sahillerde adım atacak yer kalmadı!

Kurban Bayramı’nda Bodrum’a akın ettiler: Sahillerde adım atacak yer kalmadı!

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