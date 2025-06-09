Kurban Bayramı’nda Bodrum’a akın ettiler: Sahillerde adım atacak yer kalmadı!

Sıcak havadan faydalanan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren plajlara akın etti. Özellikle Kumbahçe, Bitez, Ortakent ve Yalıkavak gibi popüler sahillerde yer kalmadı. Oteller tamamen dolarken, restoran ve eğlence mekânları da büyük kalabalıklara ev sahipliği yaptı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma, artan araç trafiği için ek önlemler aldı. Bayram tatilinin bitmesiyle akşam saatlerinde dönüş yolculuklarının başlaması bekleniyor. Yetkililer, sürücüleri trafik yoğunluğuna karşı dikkatli olmaya çağırdı.