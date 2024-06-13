Kurban Bayramı'nda bu araçlar trafiğe çıkamayacak. Tüm Türkiye'de yasaklandı

Kaynak: Haber Merkezi
Kurban Bayramı'nda bu araçlar trafiğe çıkamayacak. Tüm Türkiye'de yasaklandı

İçişleri Bakanlığı, 9 günlük Kurban Bayramı tatili gerekçesiyle 14 Haziran Cuma günü saat 06.00'dan 16 Haziran Pazar günü saat 05.00'e kadar 81 ilde kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların trafiğe çıkışı yasaklandı.

Bayram tatiline 2 gün kala İçişleri Bakanlığı tarafından 9 gün sürecek Kurban Bayramı tatili için önemli bir karara imza atıldı. Trafik yoğunluğunu minimum seviyeye indirmek ve kazaları önlemek için kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 14 Haziran Cuma günü saat 06.00'dan 16 Haziran Pazar günü saat 05.00'e kadar trafiğe çıkışı yasaklandı.

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YASAK HANGİ YOLLARI KAPSIYOR?

D100 karayolu ve Anadolu (O4) otoyolu Batı – Doğu istikameti
D575 karayolu (Yalova ilinden itibaren)
D650 karayolu (Bilecik ili Bozüyük ilçesinden itibaren)
D655 karayolu (Düzce ilinden itibaren)
D750 karayolu (Zonguldak ili Devrek ilçesinden itibaren)
D755 karayolu (Karabük ilinden itibaren)
D765 karayolu (Kastamonu ve Çankırı illerinden itibaren)
D795 karayolu (Çorum ilinden itibaren)
Ankara - Kırıkkale - Samsun istikameti (Ankara, Kırıkkale, Çorum, Amasya illerinden itibaren)
Antalya ili istikameti (Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Burdur illerinden itibaren)
İzmir ili istikameti (O5 otoyolu, D300 ve D550 karayolları)

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YASAKTAN İSTİNALAR

Açıklamanın devamında, “Ancak tedarik süreçlerinin aksamaması için; yaş sebze/meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta/süreli yayın, kurbanlık ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler dışındaki bölgelerde zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecektir” İfadelerine yer verildi.

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