Kurban Bayramı’nda Muğla’ya yerli turist akını: Yollarda uzun kuyruklar oluştu

Muğla’daki karayollarında sabah saatlerinde başlayan yoğunluk, akşam saatlerine kadar devam etti. Özellikle şehir merkezlerine girişlerdeki kontrol noktaları ve trafik işaretlerinde zaman zaman araç kuyruğu uzayınca trafik ekipleri bu sorunu trafik akışını ışıkları devre dışı bırakarak trafik akışını manuel olarak gerçekleştirdi.



Muğla, bu yıl Kurban Bayramı’nda yaklaşık 2,5 milyon yerli turisti ağırlaması beklenirken, tatilcilerin en çok tercih ettiği bölgelerin başında ise Bodrum, Fethiye ve Marmaris geliyor.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, şu anda söz konusu turistik ilçelerdeki doluluk oranı yüzde 70 seviyelerine ulaşmış durumda. Ancak okulların kapanmasının ardından bu oranın yüzde 95 ila 100 seviyelerine çıkması öngörülüyor.



Ulaşımda yaşanan yoğunluğun bayram süresince devam etmesi beklenirken, güvenlik ve trafik ekipleri bölgede ek önlemler alarak yönlendirmelerde bulunuyorlar.