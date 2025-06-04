Kurban Bayramı’nda o ilde ulaşım ücretsiz

Kaynak: İHA
Kurban Bayramı’nda o ilde ulaşım ücretsiz

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçları, Kurban Bayramı süresince vatandaşlara ücretsiz ulaşım imkanı sunacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, vatandaşların akraba ziyaretleri, kabir ziyaretleri ve diğer bayram etkinliklerini daha rahat gerçekleştirebilmeleri için bu özel günlerde ulaşımı kolaylaştırmak adına önemli bir adım attı.

Ulaşım daire başkanlığının aldığı karara göre, 6, 7, 8 ve 9 Haziran 2025 tarihlerinde, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Ulaşım A.Ş.'ye bağlı tüm toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verecek.

Bayram süresince ücretsiz ulaşım hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, şehir içindeki toplu taşıma araçlarından diledikleri gibi faydalanabilecek.

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