Kurban Bayramı'nda tuzlu et tüketmeyin

Prof. Dr. Bülent Görenek, kalp rahatsızlığı olan hastalara tuzlu et tüketmekten kaçınmalarını önerdi.

Kurban Bayramı'nda tuzlu et tüketmeyin

Editör: Erkavim Yıldırım

Uluslararası Elektrokardiyoloji Derneği Başkanı da olan Prof. Dr. Görenek, AA muhabirine, tuzlu etin kan basıncını yükselttiğini bu nedenle çarpıntı şikayetlerinin fazlalaştırdığını kaydetti.

Kurban Bayramı'nda kalp hastalarının et tüketiminde daha dikkatli olmaları gerektiğini ifade eden Görenek, şunları söyledi:

"Kalp çarpıntıları pek çok sebeple oluşabilmektedir. Bu çarpıntıların bazıları nispeten masumken bazıları ise ölümcül olabilmektedir. Normalden fazla tuz alımı çok sayıda çarpıntı türünde atakların sıklaşmasına sebep olmaktadır. Bu durum özellikle kalp yetmezliği olan hastalarda önemli bir sorundur. Bayramda tuzlu et tüketilmesi bilhassa kalp yetmezliği olanlarda hem nefes darlığına hem de rahatsız eden çarpıntı şikayetlerinin artmasına yol açmaktadır."

"BÖBREKLERİ DE OLUMSUZ ETKİLEYEBİLMEKTE"

Tansiyon kontrolü ve tuz alımının azaltılmasıyla çarpıntı ataklarının kontrol altına alınabileceğini aktaran Görenek, şöyle devam etti:

"Fazla tuzlu et tüketilmesi böbrekleri de olumsuz etkileyebilmektedir. Bu durum özellikle böbrek fonksiyonları bozuk olan ya da sınırda olanlar hastalarımız için önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu hastalarda gıdalarla alınan fazla tuz böbreklerden yeterince atılamayacak, vücutta birikecektir. Ayrıca yeterli su da atılamayacak, neticede vücutta ödem dediğimiz sıvı toplanması olacaktır. İstenmeyen bu sorunlar maalesef kalp çarpıntılarını da tetikleyecektir. Bu nedenlerle bayramda kalp rahatsızlığı olan hastalarımızdan çarpıntı ve diğer kalp rahatsızlıklarını artırmamak için tuzlu et tüketmekten kaçınmalarını istiyoruz."

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