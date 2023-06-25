Kurban Bayramı’nda kurbanlıkların kesilmesinin ardından kurbanlık etlerle pişirilecek pek çok et yemeğe bulunmaktadır. Kurban Bayramı’nda kurbanlık etlerden pişireceğiniz yemek tariflerini sizler için derledik. Peki, Kurban Bayramı’nda yapılacak et yemekleri neler? Kurban etiyle ne yemek yapılır?

Kurbanlık etle kavurma, kuzu tandır, şiş kebabı, etli güveç, işkembe çorbası, etli dolma ve etli pilav yapılabilir. Sizler için kurban etiyle yapılan tarifleri derledik…

Kurbanlık etlerle yapılan yemekler şöyle:

- KUZU TANDIR

- ŞİŞ KEBAP

- ETLİ GÜVEÇ

- İŞKEMBE ÇORBASI

- ETLİ DOLMA TARİFİ

- ETLİ PİLAV

- ŞİŞ KEBAP

ŞİŞ KEBAP TARİFİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

- 500 gram orta yağlı kıyma

- 2 adet kapya biber

- 1 adet soğan rendelenip suyu sıkılmış

- 2 diş rendelenmiş sarımsak

- 1 tatlı kaşığı salça, pulbiber, karabiber

- 1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

Biberleri robotla incelterek kıyıyoruz suyunu sıkarak kıymaya ilave ediyoruz.

Soğanı rendeliyoruz suyunu sıkıyoruz. Kıymaya ilave ediyoruz.

Salçayı baharatları ilave edip on dakika kadar yoğuruyoruz. Dolaba alıp bir saat dinlendiriyoruz.

Dinlenen harçtan mandalina büyüklüğünde parçalar alıp şişlere yapıştırarak şekil veriyoruz.

Yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine şişleri diziyoruz. Üzerlerine fırçayla sıvı yağ sürüp 180 derece fırında alt üst pişene kadar pişiriyoruz afiyetle.