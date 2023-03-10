﻿''Kurban eti de satıldı'' mı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Şubat'ta yaptığı açıklamada "Antakya'daki iki konuttan biri yıkık ya da yıkılması gerekiyor." demişti.

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur da TBMM'de yaptığı konuşmada "Hatay'da biliyorsunuz şu ana kadar yaklaşık 100 bin çadır dağıtıldı ama Hatay'daki evsiz kalmış hane sayısı 302 bin, yani acilen bizim 200 bin çadıra ihtiyacımız var." diye bilgi verdi.

Az hasarlı veya hasarsız binalara da kimse giremiyor. Girilebilen binalar, tek katlı köy evleri... Dolayısıyla çadır ihtiyacı devam ediyor.

***

Güzelmansur, "600-700 bin civarında insanımız, Hatay'ın dışına çıktı; bu çaresizlikten bir an önce kurtulmak için... Bunların dönmeleri için diyoruz ki: Lütfen, bunlara en azından acilen çadır, acilen konteyner... Vatandaş gelip benden çadır bekliyor, telefonlarım susmuyor. Hatay dışına çıkanlar diyor ki: 'Ben Hatay'a geri dönmek istiyorum ama çadır bulamazsam nerede kalacağım?' Ben buradan tüm milletvekili arkadaşlarıma sesleniyorum: Lütfen, elinizi taşın altına koyun ve Hatay'a bir an önce gerekli çadırları gönderin." dedi.

Güzelmansur "Hatay'da şu an bir iş yeri bile açık değil, tek bir iş yeri bile. Esnaf battı gitti, fabrikalar, sahipleri battı gitti, insanımız perişan ama diyorlar ki: 'Efendim, biz borçlarınızı altı ay öteledik.' Onu da bazı bankalar faizli olarak öteliyorlar. Bu mu Hatay'a layık gördüğünüz durum?" diye sordu?

***

Peki depremzedelere neden çadır verilmiyor? Çünkü elde çadır yok! 2011'de sipariş edilen 1.5 milyon çadırdan elde kalanlar ve yurt dışından yardım olarak gelen toplam 333 bin çadır dağıtıldı...

1.5 milyon çadırın nasıl eritildiğini defalarca yazdım... Çadır ve konteyner üretiminin artırılması için olağanüstü bir düzenleme gerekirdi ama şu ana kadar hükûmet yetkililerinden bu yönde bir açıklama yapılmadı. Kaldı ki bir yardım kuruluşu olan Kızılay'ın çadırdan sonra konserve ve battaniye sattığı da konuşuluyor.

***

Kızılay'ın eski başkanlarından Ahmet Lütfi Akar, Halk TV canlı yayınında, "Battaniye satışı konusunda bilgim yok ama gıda satışı konusunda, 'daha önce konserve haline getirdiğimiz kurban eti kavurmalarını mı satıyorlar?' diye düşünüyorum. Zira Kızılay gıda üreten bir kurum değil... 155 yıllık bir yardım kuruluşu olan Kızılay asla ve asla ticaret yapamaz" dedi!

Bilindiği gibi AHBAP Başkanı Haluk Levent, "Kızılay'ın kurduğu şirketten, barbunya, konserve de satın aldık" demişti...

O Kızılay ki geçen yıl kurban bayramında, Uganda, Bosna Hersek, Filistin, Irak, Suriye, Yemen, Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Bulgaristan, Endonezya, Güney Sudan, Kırgızistan, Sudan, Somali, Senegal, Moğolistan, Kuzey Makedonya, Çad, Nijer ve Tanzanya'da yani toplam 21 ülkede, 114 bin kişinin vekâletiyle kesilen kurbanları, 2 milyon 850 bin ihtiyaç sahibine dağıttığını açıklamıştı.

***

Türkiye'deki büyük depremler sonrasında, İslami söylemleri dilinden düşürmeyen bir iktidar zamanında, sadece barbunya konservelerinin değil Kızılay'a bağışlanan ve ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere konserve halinde depolarda bekletilen kurban eti kavurmalarının bile Kızılay'ın şirketi üzerinden satılmış olabileceği ifade ediliyor! Hem de eski bir Kızılay Başkanı tarafından...

Kurban eti satanın satamayacağı değer var mıdır?

Bir yetkili çıkıp da bu şüphenin yersiz olduğunu söylesin...