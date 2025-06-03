Kurban eti tüketiminde bilim ne diyor? Uzmanlar uyarıyor!

Kurban Bayramı’nda kesilen etlerin tüketimi konusunda uzmanlar, önemli uyarılarda bulundu.

Kurban eti, kesimden hemen sonra değil, en az 24 saat dinlendirildikten sonra tüketilmeli.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzman görüşleri, bu dinlendirme sürecinin hem sağlık hem de lezzet açısından kritik olduğunu ortaya koydu.

Kurban etinin kesim sonrası hemen tüketilmesi, sindirim sistemi üzerinde ciddi sorunlara yol açabildi.

Kesim sonrası et, rigor mortis adı verilen bir sertleşme sürecinden geçer. Bu süreçte et, biyokimyasal olarak değişime uğrar ve yaklaşık 24 saatlik bir dinlendirme ile tüketilebilir hale gelir. Aksi takdirde, sindirimi zorlaşır ve besin zehirlenmesi riski artar. Etin buzdolabında 0-4°C sıcaklıkta dinlendirilmesi gerektiğini vurgulandı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Uluslararası alanda yapılan araştırmalar da bu görüşü destekledi. ABD’deki Purdue Üniversitesi’nden Gıda Bilimi Uzmanı Prof. Dr. Lisa Mauer, etin kesim sonrası enzimatik süreçlerden geçtiğini ve bu süreçlerin etin dokusunu yumuşatarak sindirilebilirliğini artırdığını belirtti.

Journal of Food Science’ta yayımlanan bir çalışma, kesim sonrası 24 saatlik dinlendirme süresinin etin pH seviyesini stabilize ettiğini ve mikroorganizma oluşum riskini azalttığını gösterdi. Bu süreç, etin hem güvenliğini hem de lezzetini artırdı.

İngiltere’deki Bristol Üniversitesi’nden Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Sarah O’Brien ise, kurban etinin doğru koşullarda saklanmaması durumunda E. coli ve Salmonella gibi bakterilerin çoğalma riskinin yükseldiğine dikkat çekti.

Sarah O’Brien, “Etin kesim sonrası sıcak bir ortamda bekletilmesi veya hemen tüketilmesi, bakteri üremesini hızlandırır. Soğuk zincir kuralları ve dinlendirme süresi bu riskleri en aza indirir” dedi.

TÜKETİMDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Uzmanlar, kurban etinin dinlendirilmesi kadar saklama koşullarının da kritik olduğunu vurguladı.

Etin, kesimden sonra temiz bir ortamda, uygun sıcaklıkta ve hava geçirmez kaplarda buzdolabında muhafaza edilmesi gerekiyor.

Etin hızlı bir şekilde soğutulması ve 24 saatlik dinlendirme sürecine dikkat edilmesi, hem sağlık hem de etin kalitesi açısından olmazsa olmaz.

Dinlendirilmiş et, uygun sıcaklıkta ve doğru yöntemle pişirildiğinde hem daha lezzetli olur hem de besin değerini korur. Özellikle yüksek sıcaklıkta uzun süre pişirme, etin besin kaybına uğramasına neden olabilir.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI: SABIRLI OLUN, SAĞLIĞINIZI KORUYUN

Kurban Bayramı’nda et tüketimi geleneksel bir öneme sahip olsa da, uzmanlar aceleci davranmanın sağlık risklerini artırabileceği konusunda hemfikir.

Bilimsel veriler ve uluslararası uzman görüşleri, kurban etinin 24 saatlik dinlendirme sürecinden sonra tüketilmesinin en güvenli yol olduğunu gösterdi. Vatandaşların bu süreçte hijyen kurallarına ve soğuk zincire dikkat etmesi, bayram sofralarını hem lezzetli hem de güvenli kılacak.