Kurban etiyle ilgili en büyük yanlış! Uzmanlar uyardı

Kurban Bayramı'nda yapılan en büyük hatalardan biri de etin kesimden hemen sonra tüketilmesi olduğunu belirten uzmanlar, oysa etin en az 24 saat dinlendirilmesi, hem sindirim sağlığı hem de etin kalitesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Kurban Bayramı'nda kesilen etlerin sıcağı sıcağına tüketilmesinin ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getirebileceğini belirten Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Veysel Ciğerli, etin en az 1 gün dondurucuda bekletildikten sonra tüketilmesi gerektiğine dikkat çekti. Ciğerli, "Beslenme düzenimizdeki değişikliklere karşı tedbir alınmazsa, bazı sağlık problemleri yaşanabilir. Bu problemlerin başlıcaları sindirim güçlüğü, kabızlık, mide rahatsızlıkları, tansiyon yükselmesi, kalp çarpıntısı gibi sağlık sorunlarıdır. Kurban Bayramı'nın en önemli özellikleri arasında kavurma, tatlı ve çikolata ikram edilmesi vardır. Et, vücudumuzun yapı taşı olan proteinlerin en önemli kaynağıdır. İçerdiği iyi kalitedeki proteinlerin yanı sıra yağ, minerallerden demir, magnezyum, çinko ve vitaminlerden B12, B6, B1 ve A vitaminlerini içerir. Fakat kırmızı et, C ve E vitaminini içermez. Bu sebeple etin sebzelerle pişirilmesi veya yanında sebzelerin de tüketilmesi, sağlıklı beslenme için gereklidir ve önemlidir" dedi.

EN SAĞLIKLISI IZGARA VE HAŞLAMA

Uzman Diyetisyen Veysel Ciğerli, ızgara veya haşlamanın sağlıklı pişirme yöntemleri olduğunu vurgulayarak şunları söyledi;