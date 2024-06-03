Kurban ibadetiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar

Kurban ibadetiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar
Düzenleme: Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulundan alınan bilgilere göre kurban ibadetiyle ilgili doğru bilinen bazı yanlışlar ve cevapları...

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Kurban ibadetiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar 1

Müslümanlar için büyük bir önem taşıyan Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü itibarıyla başlayacak.

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Kurban ibadetiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar 2

Kurban kesmek, İslam'da önemli bir ibadettir ve Allah'a (c.c.) yakınlaşmak amacıyla, belirli şartları taşıyan hayvanların usulüne uygun olarak kesilmesini ifade eder.

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Kurban ibadetiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar 3

Kurban kesmenin dini hükmüne gelince, Hanefi mezhebine göre vacip, yani imkanı olanlar tarafından kesilmesi gereken bir ibadettir

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Kurban ibadetiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar 4

Şafii mezhebine göre ise sünnet-i muakkada, yani sıkı bir şekilde yerine getirilmesi önerilen bir sünnettir. Kurban kesmek, sadece fiziksel bir eylem değil, aynı zamanda bir Müslüman'ın Allah'a olan bağlılığını ve takvasını gösteren manevi bir eylemdir.

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Kurban ibadetiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar 5

Kurban Bayramı süresince gerçekleştirilen bu ibadet, İslam dünyasında büyük bir coşku ve dini önemle kutlanır.

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Kurban ibadetiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar 6

Kurban etlerinin bir kısmı ihtiyaç sahiplerine dağıtılarak sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın bir parçası haline gelir.

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Kurban ibadetiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar 7

Bu, kurban ibadetinin sadece bireysel bir ibadet olmadığını, aynı zamanda toplumsal bir boyutu olduğunu gösterir.

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Kurban ibadetiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar 8

Müslümanların, Allah'ın hoşnutluğunu elde etmek amacıyla belli kriterlere uygun hayvanları keserek yerine getirdikleri ibadet olan Kurban Bayramı boyunca yapılacak.

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Kurban ibadetiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar 9

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan alınan bilgilere dayanarak, kurban kesimiyle ilgili sıkça sorulan soruları 10 maddede topladık...

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Kurban ibadetiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar 10

1 - Kurban kesimi ne zaman yapılmalıdır?

Kurban kesim zamanı, bayram namazının kılındığı yerlerde namazın ardından, kılınmadığı yerlerde ise sabah namazının vaktinin girmesiyle başlar. Kesimler, Kurban Bayramı'nın günlerinde, gece gündüz fark etmeksizin yapılabilir.

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Kurban ibadetiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar 11

2 - Kurban kesmek kimlere farzdır?

Akli dengesi yerinde, ergenlik çağına ulaşmış, temel ihtiyaçları ve borçları dışında belirli bir miktarda mala sahip olan her Müslüman, kurban kesmekle mükelleftir. Bu, temel ihtiyaçları ve borçları haricinde 80,18 gram altın ya da eşdeğerinde mal veya para sahibi olan kişiler için geçerlidir.

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Kurban ibadetiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar 12

3 - Kurbanlık hayvan nasıl olmalıdır?

Kurbanlık hayvan sağlıklı, organları eksiksiz ve besili olmalıdır. Bu nedenle, ağır derecede hasta, zayıf, yürüyemeyecek kadar topal, tek veya çift gözü kör, boynuzları kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı eksik, dişlerinin çoğu dökülmüş hayvanlar kurban olarak kabul edilmez. Ancak doğuştan boynuzsuz olması, hafif şaşılık, hafif topallık, hafif hastalık, bir kulağının delik veya yırtık olması, memelerinin yarısından azının eksik olması kurbanlık olmasına engel teşkil etmez.

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Kurban ibadetiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar 13

4 - Sadaka vermek kurban yerine geçer mi?

Kurban ibadeti, sadece kurbanlık hayvanın kesilmesiyle yerine getirilir. Sadaka olarak hayvan bağışlamak veya kurban bedelini fakirlere veya yardım kuruluşlarına vermek, kurban ibadetinin yerine getirildiği anlamına gelmez.

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Kurban ibadetiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar 14

5 - Kurbanlık hayvana sonradan ortak olunabilir mi?

Kurban kesmek isteyenler, büyükbaş hayvanlara en fazla 7 kişi kadar ortak olabilirler. Satın alınan veya mevcut büyükbaş hayvana, 7 kişiyi aşmamak kaydıyla sonradan ortaklar eklenebilir. Ancak her bir hissenin en az yedide bir olması şarttır.

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Kurban ibadetiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar 15

6 - Kurban kesildikten sonra namaz kılınmalı mı?

Kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu, yanlış bir inançtır. Kişi, istediği kadar nafile namaz kılabilir. Kurban kesen kişi de, Allah'a şükran olarak iki rekat nafile namaz kılabilir.

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Kurban ibadetiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar 16

7 - Kredi kartıyla kurban almak uygun mudur?

Kurban kesmekle yükümlü olan kişi, kurbanlık hayvanı nakit ya da kredi kartıyla tek çekim veya taksitle satın alabilir. Ancak kredi kartı borcunu zamanında ödemeli ve faizli işlemlerden kaçınmalıdır. Vadeli alımlarda, bankanın uyguladığı ek ücret ödenirse, kurban geçerli sayılır.

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Kurban ibadetiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar 17

8 - Taksitle kurban almak caiz midir?

Taksitlendirme yoluyla alınan mal, alıcının mülkiyetine geçtiği için, mali imkanı olan kişi taksitle aldığı hayvanı kurban edebilir.

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Kurban ibadetiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar 18

9 - Banka kredisiyle kurban kesilebilir mi?

Kurban kesilecek kişi, hayvanı peşin ya da borçlanarak satın alabilir. Ancak borç faizsiz olmalıdır. Kendi imkanlarıyla kurban kesemeyenlerin bu yöntemlere başvurması dinen uygun değildir.

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Kurban ibadetiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar 19

10 - Bağışlanan parayla kurban kesilebilir mi?

Bir kişiye bağışlanan para, o kişinin mülkiyetine geçer. Bu para ile kurbanlık satın alınıp kesilebilir ve bu hayvan kurban yerine geçer.

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Kurban ibadetiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar 20
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Kurban ibadetiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar 21
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Kurban ibadetiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar 22
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Kurban ibadetiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar 23
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Kurban ibadetiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar 24
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Kurban ibadetiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar 25
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Kurban ibadetiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar 27
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