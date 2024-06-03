Kurban ibadetiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar

Şafii mezhebine göre ise sünnet-i muakkada, yani sıkı bir şekilde yerine getirilmesi önerilen bir sünnettir. Kurban kesmek, sadece fiziksel bir eylem değil, aynı zamanda bir Müslüman'ın Allah'a olan bağlılığını ve takvasını gösteren manevi bir eylemdir.