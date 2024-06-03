Kurban ibadetiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar

3 - Kurbanlık hayvan nasıl olmalıdır?
Kurbanlık hayvan sağlıklı, organları eksiksiz ve besili olmalıdır. Bu nedenle, ağır derecede hasta, zayıf, yürüyemeyecek kadar topal, tek veya çift gözü kör, boynuzları kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı eksik, dişlerinin çoğu dökülmüş hayvanlar kurban olarak kabul edilmez. Ancak doğuştan boynuzsuz olması, hafif şaşılık, hafif topallık, hafif hastalık, bir kulağının delik veya yırtık olması, memelerinin yarısından azının eksik olması kurbanlık olmasına engel teşkil etmez.