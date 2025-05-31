Kurban keserken hayati kuralları uzmanlar anlattı

Hayvan kesimi, gıda zincirinin en kritik aşamalarından biri olsa da, hijyen kurallarına uyulmaması ciddi sağlık sorunlarına yol açabildi.

Gıda güvenliği ihlalleri, zoonotik hastalıkların yayılması ve enfeksiyon riskleri, hijyensiz kesim ortamlarının en büyük tehditleri arasında yer aldı.

Uzmanlar, kesim işlemlerinde hijyen standartlarına sıkı sıkıya bağlı kalınmasının, halk sağlığını korumak için olmazsa olmaz olduğunu vurguladı.

Son bilimsel araştırmalar ve dünyaca ünlü uzmanların görüşleri, bu konunun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

HİJYENSİZ KESİMİN BEDELİ: GIDA GÜVENLİĞİ TEHLİKEDE

Kesim işlemleri sırasında hijyen kurallarına uyulmaması, gıda kaynaklı hastalıkların başlıca nedenlerinden biri. Kirli ekipmanlar, uygun olmayan kesim ortamları ve yetersiz temizlik, etin bakteriyel kontaminasyona açık hale gelmesine yol açtı.

Kesimde hijyen eksikliği, Escherichia coli, Salmonella ve Listeria gibi patojenlerin ete bulaşmasına neden olabilir. Bu, sadece bireysel sağlık sorunlarına değil, geniş çaplı gıda zehirlenmelerine de yol açabilir.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre, her yıl dünya genelinde yaklaşık 600 milyon kişi gıda kaynaklı hastalıklardan etkileniyor ve bu vakaların önemli bir kısmı hijyensiz kesim ve işleme süreçlerinden kaynaklandı.

ABD’deki Johns Hopkins Bloomberg Halk Sağlığı Okulu’ndan mikrobiyolog Prof. Dr. Robert Lawrence, “Kesim sırasında kullanılan bıçakların ve yüzeylerin steril olmaması, bakterilerin ete kolayca yayılmasına neden olur. Bu, gıda güvenliğini doğrudan tehdit eder” dedi.

ZOONOTİK HASTALIKLAR: HAYVANDAN İNSANA GEÇEN TEHLİKE

Hijyensiz kesim, yalnızca gıda güvenliğini değil, aynı zamanda zoonotik hastalıkların yayılma riskini de artırıyor. Brucella, Q ateşi ve şarbon gibi hastalıklar, hijyenik olmayan kesim ortamlarında hayvandan insana bulaşabildi.

Emerging Infectious Diseases dergisinde yayımlanan bir çalışma, zoonotik hastalıkların %60’ının hayvansal ürünlerin işlenmesi sırasında uygun hijyen önlemleri alınmaması nedeniyle yayıldığını ortaya koydu. Özellikle, kesim sırasında hayvan kanı veya dokularıyla temas, bu hastalıkların bulaşma riskini artırdı.

İngiltere’deki Liverpool Üniversitesi’nden veteriner hekimlik ve zoonotik hastalıklar uzmanı Prof. Dr. Matthew Baylis, “Kesim alanlarında uygun eldiven, maske ve steril ekipman kullanımı hayati önem taşıdı. Zoonotik hastalıklar, sadece bireyleri değil, toplumu tehdit eden salgınlara dönüşebilir” dedi.

Baylis, özellikle kırsal bölgelerde küçük çaplı kesimhanelerde hijyen standartlarının sıkı bir şekilde denetlenmesi gerektiğini vurguladı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE SÖYLÜYOR?

Son yıllarda yapılan araştırmalar, kesim hijyeninin halk sağlığı üzerindeki etkilerini net bir şekilde ortaya koydu.

Food Control dergisinde yayımlanan bir çalışma, kesimhanelerdeki hijyen eksikliklerinin Campylobacter bakterisinin tavuk etine bulaşma riskini %30 artırdığını gösterdi.

Benzer şekilde, Journal of Food Protection’da yayımlanan bir araştırma, kesim sırasında uygun sıcaklık kontrolü yapılmaması durumunda bakteriyel çoğalmanın hızlandığını ve bu durumun etin güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attığını belirtti.

Avustralya’daki Queensland Üniversitesi’nden gıda güvenliği uzmanı Dr. Robyn Alders, kesim hijyeninin küresel gıda güvenliği zincirindeki en zayıf halkalardan biri olduğunu söyledi:

“Kesim sırasında alınacak basit önlemler, milyonlarca insanın hayatını kurtarabilir. Steril ekipman kullanımı ve düzenli denetimler, bu zincirin kırılmasını önler.”

UZMANLARDAN ÖNERİLER: KESİMDE HİJYENİ SAĞLAMANIN YOLLARI

Uzmanlar, kesim işlemlerinde hijyeni artırmak için bir dizi pratik öneride bulundu:

Steril ekipman kullanın: Kesim bıçakları ve yüzeyler, her işlem öncesi ve sonrası dezenfekte edilmeli.

Koruyucu kıyafet giyin: Eldiven, maske ve önlük kullanımı, zoonotik hastalıkların bulaşma riskini azaltır.

Soğuk zinciri koruyun: Kesilen et, uygun sıcaklıkta muhafaza edilerek bakteri çoğalması önlenmeli.

Eğitimli personel çalıştırın: Kesim işlemleri, hijyen konusunda eğitim almış kişiler tarafından yapılmalı.

Denetimleri artırın: Kesimhanelerde düzenli hijyen denetimleri yapılmalı ve standartlara uygunluk kontrol edilmeli.

Kesimde hijyen, sadece kesim anıyla sınırlı değil. Etin işlenmesi, paketlenmesi ve taşınması süreçlerinde de aynı özen gösterilmeli.

Tüketicilere de et satın alırken güvenilir kaynakları tercih etmeleri ve etin rengi, kokusu ve dokusuna dikkat etmeleri önerisinde bulunuldu.

HİJYEN HAYAT KURTARIR

Kesim işlemlerinde hijyen kurallarına uyulmaması, gıda güvenliğini ve halk sağlığını tehdit eden ciddi sonuçlar doğurabildi.

Zoonotik hastalıklar, gıda zehirlenmeleri ve enfeksiyonlar, hijyensiz kesim ortamlarının en büyük riskleri arasında.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, kesimde hijyenin yalnızca bir tercih değil, bir zorunluluk olduğunu açıkça ortaya koydu.