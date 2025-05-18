Kurban kesim ücretleri belli oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kurban kesim ücretleri belli oldu

Aydın Kasaplar ve Celepler Odası 2025 yılı Kurban Bayramı öncesi kurban kesim ve işleme ücret tarifesini açıkladı.

Aydın Kasaplar ve Celepler Odası 2025 yılı Kurban Bayramı öncesi kurban kesim ve işleme ücret tarifesini açıkladı. Yetkililer, halk sağlığını ve hijyen şartlarını korumak amacıyla işin ehli olmayan kişiler hakkında cezai işlem uygulanacağını vurguladı.kasap.jpgKurban Bayramı öncesinde Aydın Kasaplar ve Celepler Odası tarafından belirlenen 2025 yılı kurban kesim ücretleri sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklanan tarifeye göre; büyükbaş kesim ücreti 5 bin TL, küçükbaş kesim ücreti 500 TL, hisse paylama 2 bin 500 TL, kuzu işleme (kg) 50 TL, kuşbaşı doğrama (kg) 25 TL, kıyma çekme (kg) 20 TL ve sucuk dolum (kg) 150 TL olarak belirlendi. Yetkililer, vatandaşların kurban kesimlerini belgeli, ehliyetli ve hijyen kurallarına uygun şekilde hizmet veren kasaplara yaptırmaları gerektiğini hatırlatarak, kurallara uymayan kişilerin tespit edilmesi halinde cezai işlem uygulanacağını açıkladı.aw457491-03.jpg

Son Haberler
Alanya’da otomobil uçuruma yuvarlandı: Bir ölü, bir yaralı!
Otomobil uçuruma yuvarlandı
Muslera'nın halefi için astronomik bedel: Fatih Terim de devreye girdi
Muslera'nın halefi için astronomik bedel: Fatih Terim de devreye girdi
Kartalkaya faciasının iddianamesinde kahreden ayrıntılar! 78 kişi ölmüştü
Kartalkaya faciasının iddianamesinde kahreden ayrıntılar
Ankara’da unutulmaz gece: Mezuniyet defilesi büyüledi
Ankara’da unutulmaz gece: Mezuniyet defilesi büyüledi
Süper Lig'de günün VAR hakemleri açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray'a flaş atama
Süper Lig'de günün VAR hakemleri açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray'a flaş atama