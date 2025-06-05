Kurban kesimi tamamen yasaklandı! Kral talimatı verdi

Yedi yıldır şiddetli kuraklıkla mücadele eden ve yağış miktarının son 30 yıllık ortalamanın yüzde 53 altında seyrettiği Fas’ta, Kurban Bayramı öncesinde kurban kesimiyle bağlantılı tüm ticari faaliyetlere yasak getirildi.

Tarım ve İçişleri Bakanlıkları, yerel yönetimlere gönderdikleri talimatla hayvan pazarlarının kapatılmasını emretti. Bazı bölgelerde yasa dışı satışları önlemek için denetimler sıkılaştırıldı. Bu kararın, son yıllarda artan kuraklık, hayvan varlığındaki azalma ve artan maliyetler nedeniyle alındığı belirtildi.

HAYVAN VARLIĞI YÜZDE 38 AZALDI

Tarım Bakanlığı’nın verilerine göre, Fas’ta son yedi yılda devam eden kuraklık, hayvan varlığında yüzde 38’lik bir azalmaya neden oldu. Yağış miktarı, son 30 yılın ortalamasının yüzde 53 altında kaldı. Bu durum, kurbanlık hayvan arzını ciddi şekilde etkiledi.

KRAL SEMBOLİK KURBAN KESECEK

Fas Kralı 6. Muhammed, şubat ayında Kurban Bayramı’yla ilgili yaptığı açıklamada, halktan bu yıl kurban kesiminden vazgeçmeleri çağrısında bulunmuştu.

Kurban kesiminin İslam’da önemli bir sünnet olduğunu vurgulayan kral, mevcut zorlu koşullar nedeniyle bu ibadetin özellikle dar gelirli kesimler için ağır bir yük oluşturabileceğini ifade etmişti. Fas Kralı, kurban ibadetini sembolik olarak Fas halkı adına kendisinin gerçekleştireceğini duyurmuştu.

Ülkede daha önce 1963, 1981 ve 1996 yıllarında da halktan kurban kesiminden feragat etmeleri talep edilmişti.