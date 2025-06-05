Kurban pazarında ölüm! Fotoğraf çekmek isterken canından oldu

Manisa’da iş insanı İbrahim Külahlı, bir müşterisinin talebi üzerine sattığı kurbanlık hayvanın fotoğrafını çekmek istedi. Fotoğraf çekimi esnasında huysuzlanan kurbanlık dana, Külahlı’ya saldırarak boynuzlarıyla onu yaraladı.

Besi çiftliğinde bulunan çobanların sağlık ekiplerine haber vermesiyle Külahlı, Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede iki gün boyunca gözetim altında tutulan Külahlı’dan ne yazık ki kötü haber geldi.

Külahlı, bugün öğlen saatlerinde yaşamını yitirdi ve otopsi işlemlerinin ardından cenazesi ailesine teslim edilecek.

İBRAHİM KÜLAHLI KİMDİR

Manisa’da Menekşe Et Galerisi’nin kurucusu ve Ticaret Borsası Meclis Üyesi olan İbrahim Külahlı, üç çocuk babasıdır.