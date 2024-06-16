Kurban pazarının önünde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Kaynak: İHA
Kurban pazarının önünde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Kurban Bayramının ilk gününde vatandaşlar kurban pazarlarına ve kesim yerlerine akın etti. Bursa’daki kurban kesim yerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Osmangazi Belediyesi’nin oluşturduğu kurban kesim yerinde oto pazarını aratmayan görüntüler oluştu.

Belediyelerin temizlik ekipleri de vatandaşların kurbanlarını hijyenik ortamda kesmesi için yoğun çaba harcarken, vatandaşlar da uzun araç kuyrukları sebebiyle bunaldı. Öte yandan yoğunluk nedeniyle kurban kesimleri kesimhanenin dışına taştı.

Bayramın birinci günü olmasına rağmen kıyasıya pazarlıkların devam ettiği pazarda kurbanlıkların satışını bitirdiğini belirten satıcılar ise, "Uygun fiyata verdiğimiz için elimizde bir kaç tane kurbanlık kaldı. Allah kabul etsin. Diğer esnafta nasıl bilmiyorum. Ama bizim satışlarımız güzeldi" dedi.

Saatlerce kuyrukta bekleyen sürücüler ise, "Herkesin bayramı mübarek olsun. saatlerdir yoldayız. İnşallah kurbanımızı alıp kesip evimize döneceğiz" diye konuştu.

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