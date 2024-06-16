Kurban pazarının önünde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Belediyelerin temizlik ekipleri de vatandaşların kurbanlarını hijyenik ortamda kesmesi için yoğun çaba harcarken, vatandaşlar da uzun araç kuyrukları sebebiyle bunaldı. Öte yandan yoğunluk nedeniyle kurban kesimleri kesimhanenin dışına taştı.

Bayramın birinci günü olmasına rağmen kıyasıya pazarlıkların devam ettiği pazarda kurbanlıkların satışını bitirdiğini belirten satıcılar ise, "Uygun fiyata verdiğimiz için elimizde bir kaç tane kurbanlık kaldı. Allah kabul etsin. Diğer esnafta nasıl bilmiyorum. Ama bizim satışlarımız güzeldi" dedi.

Saatlerce kuyrukta bekleyen sürücüler ise, "Herkesin bayramı mübarek olsun. saatlerdir yoldayız. İnşallah kurbanımızı alıp kesip evimize döneceğiz" diye konuştu.