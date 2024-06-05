Kurbanı kaçanlar dikkat! Boğa yakalama timleri göreve hazır

İBB'nin açıklamasına göre, 16-19 Haziran tarihleri arasındaki dört günlük Kurban Bayramı boyunca İstanbulluların herhangi bir sorunla karşılaşmamaları için gerekli önlemlerin alındığı ve ekiplerin göreve hazır olduğu bildirildi.

Bayram sürecinde, İBB'ye ait beş modern tesiste kurban satışı ve kesimi yapılacağı, ayrıca kesilen kurban etlerinin paketlenmesi amacıyla vatandaşlara toplamda 240 bin adet hijyenik kurban poşeti ücretsiz olarak dağıtılacağı belirtildi.

Kaçan kurban hayvanlarının yakalanarak sahiplerine iade edilmesi için kurulan Boğa Yakalama Timleri'nin, İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki hayvan bakımevlerinde görev bekleyeceği ve gelen ihbarlar üzerine hızla müdahale edeceği ifade edildi.

Bayram boyunca şehirde olumsuz görüntülerin önüne geçmek için denetimlerin sıkılaştırılacağı, temizlik işlemlerinin de titizlikle gerçekleştirileceği açıklandı.

Ayrıca, bayram süresince kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerinin toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanabileceği bildirildi.