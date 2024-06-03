Kurbanlık alacaklar dikkat. Bu 5 belirti varsa...

Ayvalık'ın en büyük çiftliğinin sahibi olan Baysal, kurbanlık hayvan seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında önemli bilgiler verdi.
Büyükbaş hayvanlar için özellikle 2 yaşını doldurmuş olmalarının ve ön dişlerin dökülmesinin, yani 'çapak atması'nın önemine vurgu yaptı.
Bu detayın göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Baysal, çapak atmayan hayvanların kurbanlık olarak kabul edilmeyeceğini ifade etti.
Küçükbaş hayvanlar için ise, en az 6 ayını doldurmuş olmalarının ve annelerinin boyunu aşmış olmalarının önemli olduğunu belirten Baysal, hayvanın genel sağlık durumunun da dikkate alınması gerektiğini söyledi.
Boynuzun kırık olmaması, besili ve sağlıklı bir görünüme sahip olması gerektiğini vurgulayan Baysal, ayrıca salya akıntısı ve ayak ağrısının bulunmamasının da önemli olduğunu belirtti.
Baysal, hayvanların burun akıntısı göstermesinin bir hastalık belirtisi olabileceğine dikkat çekti ve bu durumun şap hastalığının belirtisi olabileceğini ifade etti.
Bu nedenle, kurbanlık hayvan seçerken bu tür belirtiler gösteren hayvanlardan uzak durmanın önemli olduğunu vurguladı.