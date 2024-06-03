Kurbanlık alacaklar dikkat. Bu 5 belirti varsa...

Kurbanlık alacaklar dikkat. Bu 5 belirti varsa...
Düzenleme: Kaynak: İHA

Kurban Bayramına sayılı günler kala uzmanlar kurbanlık hayvan satın alacak vatandaşları uyardı. "Bu detaylara dikkat edin" dedi.

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Kurbanlık alacaklar dikkat. Bu 5 belirti varsa... 1

Ayvalık'ın en büyük çiftliğinin sahibi olan Baysal, kurbanlık hayvan seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında önemli bilgiler verdi.

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Kurbanlık alacaklar dikkat. Bu 5 belirti varsa... 2

Büyükbaş hayvanlar için özellikle 2 yaşını doldurmuş olmalarının ve ön dişlerin dökülmesinin, yani 'çapak atması'nın önemine vurgu yaptı.

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Kurbanlık alacaklar dikkat. Bu 5 belirti varsa... 3

Bu detayın göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Baysal, çapak atmayan hayvanların kurbanlık olarak kabul edilmeyeceğini ifade etti.

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Kurbanlık alacaklar dikkat. Bu 5 belirti varsa... 4

Küçükbaş hayvanlar için ise, en az 6 ayını doldurmuş olmalarının ve annelerinin boyunu aşmış olmalarının önemli olduğunu belirten Baysal, hayvanın genel sağlık durumunun da dikkate alınması gerektiğini söyledi.

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Kurbanlık alacaklar dikkat. Bu 5 belirti varsa... 5

Boynuzun kırık olmaması, besili ve sağlıklı bir görünüme sahip olması gerektiğini vurgulayan Baysal, ayrıca salya akıntısı ve ayak ağrısının bulunmamasının da önemli olduğunu belirtti.

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Kurbanlık alacaklar dikkat. Bu 5 belirti varsa... 6

Baysal, hayvanların burun akıntısı göstermesinin bir hastalık belirtisi olabileceğine dikkat çekti ve bu durumun şap hastalığının belirtisi olabileceğini ifade etti.

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Kurbanlık alacaklar dikkat. Bu 5 belirti varsa... 7

Bu nedenle, kurbanlık hayvan seçerken bu tür belirtiler gösteren hayvanlardan uzak durmanın önemli olduğunu vurguladı.

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Kurbanlık alacaklar dikkat. Bu 5 belirti varsa... 8
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