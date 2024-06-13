Kurbanlık et için kritik uyarı

Kurban Bayramı'na az bir zaman kaldı. Ankara Kasaplar Odası Başkanı Fazlı Yalçındağ bazı uyarılarda bulundu.
Yalçındağ, kurban etlerinin bozulmaması için kesimden sonra soğumasını ve ardından işlenmesini önerdi.
Ayrıca kurban kesimi sırasında dikkat edilmesi gereken noktaları ve etlerin nasıl korunması gerektiğini açıkladı.
Hatalı parçalama, saklama ve işleme nedeniyle bu üretimin %10'luk kısmının kaybedilebileceğini vurguladı.
Yalçındağ, vatandaşların kurban alımı için güvenilir pazarları tercih etmeleri gerektiğini ve bu hayvanların veteriner raporlarına sahip olduğunu söyledi.
Kesim için uygun yerlerin kullanılmasını tavsiye eden Yalçındağ, özellikle büyükbaş hayvanların kesiminde dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
Ayrıca, kesim sırasında bazı inançlara göre işlemler yapıldığını ve hayvanın uygun bir şekilde kesilmesi gerektiğini dile getirdi.
Etlerin kesimden sonra soğumasının önemine değinen Yalçındağ, evde uygun bir şekilde saklanması gerektiğini vurguladı.
Son olarak, etlerin buzdolabında saklanmasını ve bir sonraki gün mahalle kasaplarına işlettirilmesini tavsiye etti.
Öte yandan Yalçındağ etler teslim alındıktan sonra bir an önce eve gidilmesi gerektiğini vurguladı.