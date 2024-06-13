Kurbanlık et için kritik uyarı

Kurbanlık et için kritik uyarı
Düzenleme: Kaynak: AA

Ankara Kasaplar Odası Başkanı kurbanlık etin nasıl taşınması ve bozulmaması için yapılması gerekenleri sıraladı.

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Kurbanlık et için kritik uyarı 1

Kurban Bayramı'na az bir zaman kaldı. Ankara Kasaplar Odası Başkanı Fazlı Yalçındağ bazı uyarılarda bulundu.

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Kurbanlık et için kritik uyarı 2

Yalçındağ, kurban etlerinin bozulmaması için kesimden sonra soğumasını ve ardından işlenmesini önerdi.

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Kurbanlık et için kritik uyarı 3

Ayrıca kurban kesimi sırasında dikkat edilmesi gereken noktaları ve etlerin nasıl korunması gerektiğini açıkladı.

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Kurbanlık et için kritik uyarı 4

Hatalı parçalama, saklama ve işleme nedeniyle bu üretimin %10'luk kısmının kaybedilebileceğini vurguladı.

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Kurbanlık et için kritik uyarı 5

Yalçındağ, vatandaşların kurban alımı için güvenilir pazarları tercih etmeleri gerektiğini ve bu hayvanların veteriner raporlarına sahip olduğunu söyledi.

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Kurbanlık et için kritik uyarı 6

Kesim için uygun yerlerin kullanılmasını tavsiye eden Yalçındağ, özellikle büyükbaş hayvanların kesiminde dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

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Kurbanlık et için kritik uyarı 7

Ayrıca, kesim sırasında bazı inançlara göre işlemler yapıldığını ve hayvanın uygun bir şekilde kesilmesi gerektiğini dile getirdi.

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Kurbanlık et için kritik uyarı 8

Etlerin kesimden sonra soğumasının önemine değinen Yalçındağ, evde uygun bir şekilde saklanması gerektiğini vurguladı.

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Kurbanlık et için kritik uyarı 9

Son olarak, etlerin buzdolabında saklanmasını ve bir sonraki gün mahalle kasaplarına işlettirilmesini tavsiye etti.

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Kurbanlık et için kritik uyarı 10

Öte yandan Yalçındağ etler teslim alındıktan sonra bir an önce eve gidilmesi gerektiğini vurguladı.

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Kurbanlık et için kritik uyarı 11
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Kurbanlık et için kritik uyarı 12
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Kurbanlık et için kritik uyarı 13
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Kurbanlık et için kritik uyarı 14
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