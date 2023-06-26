Kurbanlıklar bile ekonomist oldu. Emre Ulaş Türkiye'nin hazin durumunu çizdi. Çerçeveletip duvara asın

Özellikle son yıllarda etkisini iyiden iyiye hissettiğimiz yüksek enflasyon ve fahiş fiyat artışları, bütün ürünlerde olduğu gibi kurbanlık fiyatlarını da etkiledi.

KURBANLIK FİYATLARI

Türkiye Kasaplar Federasyonu kurbanlık fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamada küçükbaş hayvanların 7 bin TL, büyükbaşların ise 84 bin TL'den başlayacağını açıklamıştı. Diyanet İşleri 2023 yılı için Kurban Bayramı vekalet fiyatlarını yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirlediklerini ifade etmişti.

KURBANLIKLAR BİLE EKONOMİST OLDU

Borsada durdurulamaz yükseliş, artan enflasyon; kısacası ekonomik krizle birlikte hayatlarımıza ve ceplerimize doğrudan dokunan pahalılık, ülkece herkesi her yerde ekonomi hakkında konuşur hale getirdi.

Ünlü karikatürist Emre Ulaş, çerçeveletip duvara asmalık bir çizim yaptı.

Ulaş, karikatüründe kurban pazarında pazarlık yapmaya çalışan iki kişiyi resmetti. Koçlardan biri, alıcıya, “Arkadaşım kafayı mı yedin! Ölü yatırım bu… Yatır paranı dolara, euroya. Bayram tatilinden sonra %20 getirisi var!” derken, diğer koç, “Uzun vade için altın tavsiye ederim” yorumunda bulundu.