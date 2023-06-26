Kurbanlıklar bile ekonomist oldu. Emre Ulaş Türkiye'nin hazin durumunu çizdi. Çerçeveletip duvara asın

Mizah ve gülmecenin usta ismi Emre Ulaş çizdiği karikatürde bu kez kurbanlıkları da ekonomist gibi konuşturarak fahiş fiyatlara göndermede bulundu.

Kurbanlıklar bile ekonomist oldu. Emre Ulaş Türkiye'nin hazin durumunu çizdi. Çerçeveletip duvara asın

Özellikle son yıllarda etkisini iyiden iyiye hissettiğimiz yüksek enflasyon ve fahiş fiyat artışları, bütün ürünlerde olduğu gibi kurbanlık fiyatlarını da etkiledi.

KURBANLIK FİYATLARI

Türkiye Kasaplar Federasyonu kurbanlık fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamada küçükbaş hayvanların 7 bin TL, büyükbaşların ise 84 bin TL'den başlayacağını açıklamıştı. Diyanet İşleri 2023 yılı için Kurban Bayramı vekalet fiyatlarını yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirlediklerini ifade etmişti.

KURBANLIKLAR BİLE EKONOMİST OLDU

Borsada durdurulamaz yükseliş, artan enflasyon; kısacası ekonomik krizle birlikte hayatlarımıza ve ceplerimize doğrudan dokunan pahalılık, ülkece herkesi her yerde ekonomi hakkında konuşur hale getirdi.

Ünlü karikatürist Emre Ulaş, çerçeveletip duvara asmalık bir çizim yaptı.

Ulaş, karikatüründe kurban pazarında pazarlık yapmaya çalışan iki kişiyi resmetti. Koçlardan biri, alıcıya, “Arkadaşım kafayı mı yedin! Ölü yatırım bu… Yatır paranı dolara, euroya. Bayram tatilinden sonra %20 getirisi var!” derken, diğer koç, “Uzun vade için altın tavsiye ederim” yorumunda bulundu.

emre-ulas.jpg

İlgili Haberler
Emre Ulaş, Akşener'in tarihi konuşmasını üç karede anlattı
İmamoğlu'nun değişim totemi belli oldu. Emre Ulaş'tan kahkaha garantili karikatür
Faiz kararı sonrası ilk karikatür geldi. Emre Ulaş'tan ekonomistleri bile güldürecek hiciv
Emre Ulaş'ın 3 yıl önceki karikatürü gerçek oldu
Öne Çıkanlar
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
Son Haberler
Trendyol Dünya Kobi Günü’nü kutluyor Güncel
Trendyol Dünya Kobi Günü’nü kutluyor
Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 65 gözaltı Güncel
Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 65 gözaltı
Merdan Yanardağ’ın gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı Güncel
Merdan Yanardağ’ın gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı
Bir dönemin gözde mankeni Güzide Duran zamanı durdurdu Magazin
Bir dönemin gözde mankeni Güzide Duran zamanı durdurdu
Erden Timur'dan flaş Mohamed Salah açıklaması Spor
Erden Timur'dan flaş Mohamed Salah açıklaması
Sabiha Gökçen Havalimanında yolcu ve uçuş sayısında yeni rekor Ekonomi
Sabiha Gökçen Havalimanında yolcu ve uçuş sayısında yeni rekor
Valencia'ya muhteşem karşılama Spor
Valencia'ya muhteşem karşılama