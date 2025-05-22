Kurbanlıklar İstanbul'a giriş yapmaya başladı

22 Mayıs saat 00.00 itibarıyla İstanbul’a giriş yapan kurbanlık yüklü araçlar, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince sıkı denetime tabi tutuluyor.

KONTROLLER 7/24 DEVAM EDİYOR

İstanbul’un giriş güzergahlarında yer alan Kuzey Marmara Otoyolu Riva Canlı Hayvan Sevk ve Kontrol Noktası’nda denetimler sürüyor. Burada kurbanlık taşıyan kamyonlar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, emniyet, jandarma ve zabıta ekiplerinin ortak çalışmasıyla denetleniyor. Denetimlerde veteriner sağlık raporları ve sevk belgeleri detaylı bir şekilde kontrol ediliyor.

İSTANBUL İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ PARILDAR’DAN AÇIKLAMA

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Susat Parıldar, Riva’daki kontrol noktasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Parıldar, “İstanbul’umuza Kurban Bayramı münasebetiyle hayvan sevkleri başlamış bulunuyor. Burada 7 gün 24 saat esasına göre veteriner hekimlerimiz, teknik personelimiz ve güvenlik birimlerimizle denetim gerçekleştiriyoruz,” dedi.

Parıldar, özellikle Trakya ve İstanbul Avrupa Yakası’nın "hastalıktan ari" statüsünü korumak amacıyla, Anadolu’dan bu bölgelere sevk edilen hayvanların belgelerinin titizlikle incelendiğini vurguladı. Uygunsuz sevk işlemleri tespit edildiğinde araçların Tuzla’daki karantina bölgesine yönlendirildiğini belirtti.

GEÇEN YILKİ VERİLER PAYLAŞILDI

Geçtiğimiz yıl İstanbul’a binin üzerinde hayvan yüklü aracın giriş yaptığını ve bu araçlarla gelen 8.500’den fazla büyükbaş ve 11.000 civarında küçükbaş hayvanın denetlendiğini belirten Parıldar, bu araçlardan yaklaşık %10’una işlem uygulandığını ve 120’den fazla araca idari para cezası kesildiğini aktardı.

2024 yılı itibarıyla İstanbul’a yaklaşık 68.000 büyükbaş ve aynı sayıda küçükbaş hayvan sevkinin gerçekleştiğini söyleyen Parıldar, Kurban Bayramı döneminde de 78.000 büyükbaş ve 77.000 küçükbaş hayvanın kesildiğini bildirdi. Bu yıl da benzer sayılarda kurbanlık hayvanın İstanbul’a getirileceği öngörülüyor.

5 KONTROL NOKTASINDA VİZE İŞLEMİ YAPILIYOR

Susat Parıldar, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın belirlediği 5 veteriner yol kontrol ve denetim istasyonunda Anadolu’dan gelen hayvanların belgelerinin kontrol edildiğini söyledi. Bu kontrollerden geçmeyen araçların İstanbul’a girmesine izin verilmediğini ve yetiştiricilerin bu hususa dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

“TARIM CEBİMDE” UYGULAMASINA DİKKAT ÇEKTİ

Vatandaşlara yönelik de bilgilendirme yapan Parıldar, kurbanlık hayvanların sağlık durumunun ve geçmiş bilgilerinin sorgulanabilmesi için “Tarım Cebimde” uygulamasının kullanılmasını önerdi. Uygulama üzerinden kulak küpe numarası ile hayvanların yaşı, aşı bilgileri ve sevk raporlarının sorgulanabileceğini ifade etti.

YANLIŞ VARIŞ NOKTASI TESPİT EDİLDİ

Kontroller sırasında varış noktası Ümraniye olarak belirlenen bir aracın Riva’ya geldiğinin tespit edildiğini belirten Parıldar, bu aracın Avrupa Yakası’na geçişine izin verilmediğini ve Tuzla’daki karantina bölgesine yönlendirildiğini bildirdi.

Parıldar, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Bu vesileyle bizler bütün vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı sağlıkla, sıhhatle, mutlulukla geçirmelerini diliyoruz. Gecenin bu vaktinde bizleri eşlik ettiğiniz için siz değerli basın mensuplarına teşekkür ediyorum.”