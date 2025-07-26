Kurdun saldırısı dronla önlendi!

Abdipaşa beldesi Derecik Mahallesi'nde 5 yıldır muhtarlık yapan Cafer Şengül, oğlu Zafer Şengül ile birlikte küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine başladı.

Otlatmak için götürdüğü koyunların sayısının azaldığını fark eden Şengül, dronu havalandırdı. Koyunları yaklaşık 200 metre mesafede dron ile bulan Şengül, bölgedeki kurdu fark etti. Kurt dron sesi ile koyunlardan uzaklaşırken, o anlar havadan görüntülendi.

'DRON SAYESİNDE KURTARDI

Cafer Şengül, "Koyunlarımızı her zaman bıraktığımız tarlaya salmıştık. Çocuklar tarlanın kapısını açık bırakmışlar, sürüden ayrılan koyunlar buradan çıkmış gitmiş. Ben de oğluma koyunların kayıp olduğunu dronla kontrol etmesini istedim. Sonra dronla koyun sürüsünü bulduk. O sırada bir kurdun sürüye saldırma hazırlığında olduğunu gördük, dronunun sesinden kurt ormana kaçtı. Dron sayesinde koyunlarımız kurtuldu" ifadelerini kullandı.