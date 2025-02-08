Küre Dağları Milli Parkı'nda kartpostallık görüntüler

Düzenleme: Kaynak: DHA
Küre Dağları Milli Parkı'nda kartpostallık görüntüler

Bartın ile Kastamonu sınırları içerisinde yer alan Küre Dağları Milli Parkı, beyaza büründü. Kar yağışının ardından büyüleyici güzellik dronla kayıt altına alındı.

Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) sertifikası alarak, Avrupa'nın özel 13 noktasından 1'i seçilen Küre Dağları Milli Parkı'nda kar yağışı etkili oldu. 37 bin 753 hektar alana sahip milli park, doğaseverlerden yoğun ilgi görürken, her mevsim fotoğraf tutkunlarının da akınına uğruyor.

Özellikle Zoni Yaylası, Karadere çayırları, Büyük ve Küçük Küre geçişleri, Kerpiçli ve Göksu köyleri, Drahna Vadisi, Armutlu çayırı ve Kemerli Mağarası'ndaki kar manzarası hayran bırakıyor.

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KAR KALINLIĞI 50 SANTİM

Küre Dağları Milli Parkı'nın Bartın'ın Ulus ilçesindeki bölümlerinde bin 300 rakıma ulaşan dağlarda, kar kalınlığı 50 santime yaklaştı. Her mevsim ayrı güzelliğe bürünen milli parkta kar yağışının durmasıyla güneş yeniden ortaya çıktı.

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Kış mevsiminin tüm güzelliklerini içinde barındıran milli parkta manzaralar hayran bıraktı.

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Milli parkın eteklerinde bulunan beyaz örtüyle kaplanan Drahna Vadisi'ndeki Ulukaya, Alıçlı, Çıraklar, Köklü, Çamdibi, Kozanlı, Aşağıdere, Yukarıdere köyleri ve eşsiz güzellikteki dağlar havadan dronla görüntülendi.

Küre Dağları Milli Parkı'nda kartpostallık görüntüler

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