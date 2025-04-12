Küre Dağları’nda kar şöleni: Nisan ayında çifte güzellik

Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) sertifikası alarak, Avrupa'nın özel 13 noktasından biri seçilen Küre Dağları Milli Parkı'nda kar yağışı etkili oldu. 37 bin 753 hektar alana sahip milli park, doğaseverlerden yoğun ilgi görürken, özellikle Zoni Yaylası, Karadere çayırları, Büyük ve Küçük Küre geçişleri, Kerpiçli ve Göksu köyleri, Drahna Vadisi, Armutlu çayırı ve Kemerli Mağarası'ndaki kar manzarası hayran bırakıyor.

YEMYEŞİL AĞAÇLARIN ÜZERİNDE KAR GÜZELLİĞİ

Küre Dağları Milli Parkı'nın Bartın'ın Arıt köylerindeki bölümlerinde 1400 rakıma ulaşan dağlarda kar yağışı etkili oldu. Yağış sonrası bölgede kar kalınlığı 10 santime ulaştı. Her mevsim ayrı güzelliğe bürünen milli parkta kar yağışının durmasıyla güneş yeniden ortaya çıktı. Kış mevsiminin tüm güzelliklerini içinde barındıran milli parkta manzaralar, ziyaretçileri hayran bıraktı. Milli parkın zirvesindeki "uzun çarşı" bölümünde doyumsuz manzaralar ortaya çıktı. Milli parkın eteklerinde bulunan beyaz örtüyle kaplanan Sıralı, Esbey, Söğütlü, Aydınlar, Çorak, Hoşköy, Hatipler, Ören, İmamlar, Yeniköy, Umar, Turanlar, Çöpbey ve Hıdırlı köyleri ve eşsiz güzellikteki dağlar dronla görüntülendi.