Millilerden tarihi başarı! Fenerbahçe damgası

Polonya'nın Poznan kentinde düzenlenen 2024 U23 Dünya Kürek Şampiyonası'nda Türk sporcular tarihi bir başarıya imza attı. Üç ayrı kategoride altın madalya kazanan milliler, Türk kürek tarihinde ilk kez bu düzeyde bir başarı elde etti. Madalya kazanan 4 sporcudan 3'ünün Fenerbahçe'den olması dikkat çekti.

KÖROĞLU TEK BAŞINA ZİRVEDE

U23 Hafif Kilo Erkekler Tek Çifte (BLM1x) kategorisinde yarışan Halil Kaan Köroğlu, rakiplerini geride bırakarak altın madalyaya uzandı.

BİBER VE SELÇUK’TAN MÜTHİŞ UYUM

U23 Erkekler İki Tek (BM2-) yarışında mücadele eden Enes Biber ve Aytimur Selçuk ikilisi, mükemmel koordinasyonla yarışın galibi oldu.

CEVDET EGE MUTLU’DAN GÜÇ GÖSTERİSİ

U23 Erkekler Tek Çifte (BM1x) kategorisinde suya çıkan Cevdet Ege Mutlu da şampiyonluk kürsüsüne çıkan bir diğer isim oldu.