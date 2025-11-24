Diş çürükleri (dental çürük), çocukluk çağının küresel düzeyde en yaygın sağlık sorunları arasındaki yerini korudu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya çapındaki okul çağındaki çocukların ve ergenlerin önemli bir kısmı, yaşamlarının bir döneminde tedavi gerektiren çürük deneyimi yaşadı.

Uluslararası uzmanlar, bu durumun sadece bir ağız sağlığı sorunu olmanın ötesinde, çocukların genel sağlığı, okul performansı ve yaşam kalitesi üzerinde derin etkileri olduğunu ifade etti.

YALE ÜNİVERSİTESİ'NDEN PROF. DR. DAVİD W. JONES'TAN KRİTİK AÇIKLAMA

Çocuklarda diş çürüğü görülme sıklığının yüksekliğine dikkat çeken uzmanlardan biri, Yale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden Biyo-malzemeler ve Tedavi Edici Bilimler Profesörü Dr. David W. Jones oldu. Profesör Jones, konuyla ilgili yaptığı bir değerlendirmede şunları ifade etti:

"Diş çürüğü, tamamen önlenebilir bir enfeksiyöz hastalıktır. Ne yazık ki, dünya çapında özellikle sosyoekonomik düzeyi düşük topluluklarda çocukların neredeyse %60'ının bir noktada çürükle karşılaşması, halk sağlığı sistemlerimizdeki ciddi bir boşluğu gösteriyor. Bu sadece bir ağrı meselesi değil; erken çocukluk çürükleri beslenme bozukluklarına, konuşma gelişiminde gecikmelere ve özgüven eksikliğine yol açabiliyor."

ULUSLARARASI ÇALIŞMALARIN ORTAYA KOYDUĞU GERÇEKLER

Uluslararası Dental Araştırmalar Birliği (IADR) tarafından yayımlanan kapsamlı bir meta-analiz, çocuklarda çürük prevalansının (yaygınlık oranının) coğrafi bölgeler arasında farklılık gösterse de, küresel bir tehdit olmayı sürdürdüğünü ortaya koydu.

Araştırmacılar, şekerli gıdalara erişimin kolaylaşması ve yetersiz florür kullanımı gibi faktörlerin, çürük oluşumunu hızlandırdığını belirtti.

KANADALI UZMAN: ÖNLEME STRATEJİLERİ YENİLENMELİ

Kanada'nın önde gelen diş hekimlerinden Toronto Üniversitesi Halk Sağlığı ve Diş Hekimliği Uzmanı Dr. Sarah L. Chen, önleme yaklaşımlarının bireysel fırçalama alışkanlıklarının ötesine geçmesi gerektiğini savundu. Dr. Chen, konuya ilişkin görüşlerini şöyle aktardı:

"Florürlü su, okul temelli diş fırçalama programları ve diş hekimi kontrollerine erişimin artırılması gibi yapısal önlemler, bu salgını yavaşlatmanın anahtarıdır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde koruyucu hekimlik yaklaşımlarının ulusal sağlık politikalarına entegre edilmesi gerekiyor. Çürük, en nihayetinde bir çevresel ve sosyal eşitsizlik sorunudur; biyolojik bir kader değildir."

Uzmanlar, ebeveynleri çocuklarının ağız sağlığını bir lüks değil, temel bir gereksinim olarak görmeye ve diş hekimi ziyaretlerini düzenli hale getirmeye çağırdı.