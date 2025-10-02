Küresel Borsalar Fed’in hamlesiyle coşuyor! (2 Ekim 2025)

ABD'de para politikasına dair belirsizlikler, dün açıklanan ADP özel sektör istihdam verisiyle azaldı. Verinin, istihdamda beklentilerin ötesinde bir soğumaya işaret etmesi, Fed'in faiz indirim beklentilerini güçlendirdi.

Dün yayımlanan verilere göre, ABD'de özel sektör istihdamı eylülde artış beklenirken 32 bin kişi azaldı. Analistler, bu beklenmedik düşüşün iş gücü piyasasında zayıflama sinyali verdiğini belirtti. Bu verinin ardından, para piyasalarında Fed'in yıl sonuna kadar toplam 50 baz puanlık indirime gideceği kesinleşti.

ABD'DE HÜKÜMET KAPANMASI VERİ AKIŞINI ETKİLEYEBİLİR

ABD'de geçici bütçe tasarısının Kongre'den geçmemesi, 2019'dan bu yana ilk kez hükümetin kapanmasına neden oldu. Hükümet kapanması nedeniyle yatırımcılar, kamu verileri yerine özel kurumların makroekonomik verilerine odaklanıyor. Yarın açıklanması beklenen tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı gibi verilerin bu hafta yayımlanması öngörülmüyor.

Analistler, hükümet kapanmasının bazı önemli ekonomik verilerin açıklanmasını aksatabileceğini ve Fed kararlarında belirsizlik yaratabileceğini ifade etti. Ancak, Fed'in faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi sürüyor.

Piyasalarda, ABD'de hükümet kapanmasının etkileri merak ediliyor. Fitch Ratings, dün yaptığı açıklamada, kapanmanın ABD'nin kredi notunu kısa vadede etkilemeyeceğini, ancak politikada uzun süredir süren zayıflıkları ortaya koyduğunu bildirdi.

Analistler, borsanın geçmişteki hükümet kapanmalarını genellikle sorunsuz atlattığını, ancak bu kez iş gücü piyasasındaki yavaşlama ve enflasyon riskleri nedeniyle daha fazla risk barındırabileceğini vurguladı.

VANCE: UZUN SÜRECEK BİR KAPANMA OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Beyaz Saray'daki basın toplantısında, "Kongre'deki Demokratların ne yapacağını öngöremem ama aslında o kadar uzun sürecek bir kapanma olacağını düşünmüyorum." dedi.Vance, kapanma sürerse bazı çalışanları işten çıkarmak zorunda kalabileceklerini, ancak bu konuda kesin bir karar alınmadığını söyledi. Kapanmayı sonlandırmak için Senato’daki Demokrat ve Cumhuriyetçilerle görüştüğünü ekledi.

ABD ENDEKSLERİ FAİZ İNDİRİM BEKLENTİLERİYLE YÜKSELDİ

ABD'de hükümetin uzun süre kapalı kalmayacağına dair iyimserlik ve Fed'in faiz indirim beklentilerinin artmasıyla New York Borsası dün alıcılı seyretti, endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif başladı.S&P 500 endeksi yüzde 0,34, Nasdaq endeksi yüzde 0,42, Dow Jones endeksi ise yüzde 0,09 yükseldi. S&P 500 tüm zamanların zirvesine ulaşırken, Dow Jones kapanış rekoru kırdı.

Altının onsu, 6 haftalık yükselişin ardından bu hafta da artışla başladı. Dün 3 bin 895,36 dolara çıkarak rekor kıran altının onsu, günü yüzde 0,19 artışla 3 bin 865,70 dolardan kapattı. Şu anda altının onsu, önceki kapanışın yüzde 0,06 üzerinde 3 bin 868 dolardan işlem görüyor.

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi, dünkü verilerin ardından 5 baz puan düşerek 4,10 seviyesinde dengelendi. Dolar endeksi, yüzde 0,1 düşüşle 97,8’de kapanırken, yeni günde yüzde 0,1 düşüşle 97,7’de bulunuyor.Brent petrolün varili şu anda yüzde 0,5 artışla 65,6 dolardan işlem görüyor.

AVRUPA'DA ENDEKS VADELİ KONTRATLAR GÜNE ALICILI BAŞLADI

Avrupa borsaları dün pozitif bir seyir izlerken, Rusya’ya ilişkin jeopolitik gerilimler yakından izleniyor.Dün AB liderleri, Danimarka’nın ev sahipliğinde güvenlik ve savunma temalı gayriresmi zirve için Kopenhag’da toplandı. Danimarka, son dönemde hava sahasındaki dronlar nedeniyle Avrupa’nın güvenlik endişelerinin merkezinde yer alıyor.Rus dron ve jetlerinin Polonya, Romanya ve Estonya’nın hava sahalarını ihlal etmesi sonrası, Danimarka’da kritik askeri tesisler ve havalimanları üzerinde tanımlanamayan dronlar tespit edildi, bu da yetkilileri olağanüstü önlemler almaya itti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, zirvenin girişinde, Rusya’nın AB’nin kararlılığını test ettiğini belirterek, üye ülkelere "birlik" çağrısı yaptı. Von der Leyen, zirvenin savunma ve Ukrayna’ya odaklanacağını, Ukrayna için 4 milyar avro tahsis edildiğini duyurdu.

Von der Leyen, AB’nin savunma ve güvenlik ihtiyaçlarının "acil" olduğunu vurgulayarak, "Geliştirilmiş, dirençli ve yenilikçi bir Avrupa savunma sanayisine ihtiyacımız var." dedi. Makroekonomik verilerde, Avro Bölgesi’nde ağustos ayında yüzde 2 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 2,2’ye yükseldi. Aylık enflasyon ise yüzde 0,1 oldu. Bu veri, ECB’nin hedefinden uzaklaştı. Dün İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 1,03, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,83, Almanya’da DAX 40 yüzde 0,98 ve Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,90 yükseldi.

Avrupa’da endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif başladı.

ASYA BORSALARI POZİTİF SEYREDİYOR

Çin’de Ulusal Gün nedeniyle piyasalar kapalıyken, Fed’in faiz indirim beklentilerinin artmasıyla Asya borsaları pozitif bir seyir izliyor.Fed’e yönelik iyimserliklerin yanı sıra, Samsung Electronics ve SK Hynix’in OpenAI ile Stargate Programı kapsamında veri merkezleri için bellek çipi tedarikine dair ön anlaşmalar, bölgedeki risk iştahını artırıyor.

Bu anlaşmalarla teknoloji hisseleri öncülüğünde yükseliş dikkat çekerken, Kospi endeksinde SK Hynix hisseleri yüzde 10,7, Samsung Electronics hisseleri yüzde 4,6 yükseldi. Kospi endeksi tüm zamanların zirvesine ulaşırken, rekor kapanışa hazırlanıyor.

Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 ve Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 2,7 yükselişle işlem görüyor.

VİOP AKŞAM SEANSINDA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi dün yüzde 1,89 artışla 11.220,22 puandan kapandı.

VİOP’ta BIST 30 ekim vadeli kontratı, akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 yükseldi.Dolar/TL, dün yüzde 0,1 düşüşle 41,5550’den kapanırken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 41,5960’tan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında Avro Bölgesi işsizlik oranının açıklanacağını belirtti.

ABD’de hükümet kapanması nedeniyle veri akışında aksama olabileceğini ifade eden analistler, BIST 100 endeksinde 10.900 ve 10.800 seviyelerinin destek, 11.100 ve 11.200 seviyelerinin direnç olduğunu vurguladı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler:

12.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı işsizlik oranı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

17.00 ABD, ağustos ayı fabrika siparişleri

17.00 ABD, ağustos ayı dayanıklı mal siparişleri Çin ve Hindistan’da piyasalar kapalı olacak.