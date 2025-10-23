ABD’nin Rus enerji devleri Rosneft ve Lukoil’e uyguladığı yaptırımlar küresel enerji piyasalarında yeni bir dalgaya neden oldu. Reuters’ın aktardığına göre; Çin’in devlet petrol şirketleri PetroChina, Sinopec, CNOOC ve Zhenhua Oil, yaptırımların ardından deniz yoluyla Rusya’dan petrol alımını durdurdu.



Ticaret kaynaklarına göre alınan bu karar, küresel petrol piyasasında kritik sonuçlara neden olabilir. Çinli şirketlerin yaptırımlara temkinli bir yaklaşım sergilemesi, Moskova’nın enerji gelirlerinde daralmaya ve arz yönlü baskılar nedeniyle petrol fiyatlarının yükselmesine sebebiyet verebilir.

Bu gelişme, Hindistan’ın da son haftalarda Rusya’dan yaptığı petrol ithalatını önemli ölçüde azaltması kararıyla çakıştı.Yeni Delhi’nin bu kararı, Kremlin’in Ukrayna’daki askeri faaliyetleri ve artan jeopolitik gerilimler nedeniyle alındı.

FİYATLARDA YÜKSELİŞ ALARMI

Uzmanların değerlendirmelerine göre; Çin ve Hindistan gibi büyük ithalatçıların yönünü Orta Doğu, Afrika ve Latin Amerika’daki alternatif kaynaklara çevirmesi, fiyatların yukarı yönlü baskı altında kalmasında etken olcak.

Bununla birlikte Çinli bağımsız rafinerilerin kısa süreli bir değerlendirme sürecinin ardından Rus petrolü alımlarını yeniden başlatabileceği belirtiliyor. Öte yandan boru hattı üzerinden yapılan Rus petrolü ithalatının şimdilik etkilenmediği ifade ediliyor.

OPEC'TEN AÇIKLAMA

Kuveyt Petrol Bakanı Tariq Al-Roumi, ABD’nin Rus petrol devlerine yönelik yeni yaptırımlarının ardından talebin Körfez ve Orta Doğu’ya kaydığını gösteren işaretler bulunduğunu belirterek, OPEC’in (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) petrol piyasasındaki olası arz sıkıntısını telafi etmek için üretim kısıntılarını geri alarak devreye girmeye hazır olduğunu söyledi.