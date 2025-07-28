Küresel deniz taşımacılığında sert fren

Londra merkezli Baltık Borsası tarafından takip edilen Baltık Kuru Yük Endeksi, haftaya düşüşle başladı. Pazartesi günü açıklanan verilere göre, endeks %1,4 oranında gerileyerek 2.226 puana indi. Bu gelişme, son üç haftadır devam eden yükseliş trendini sona erdirdi. Deniz yoluyla yapılan hammadde taşımacılığında önemli bir gösterge olarak kabul edilen bu endeks, özellikle Çin ve Hindistan gibi büyük ithalatçı ülkelerdeki talep seyrine duyarlılığıyla biliniyor.

Özellikle büyük hacimli yük taşımacılığı yapan capesize tipi gemilerde yaşanan düşüş dikkat çekti. Bu segment, 150 bin ton civarında demir cevheri ve kömür taşıyan gemileri kapsıyor. Capesize endeksi %1,4 gerileyerek 3.774 puana düştü. Uzmanlar, Çin’in emlak sektöründe yeniden beliren belirsizlikler ve Hindistan’ın çelik üretimindeki geçici yavaşlamasının bu düşüşte etkili olabileceğini değerlendiriyor.

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ORTA ÖLÇEKLİ GEMİLERDE DAHA DERİN DARALMA

Bir diğer önemli segment olan panamax tipi gemilerdeki düşüş daha sert oldu. 60 bin ila 70 bin ton arasında kömür ve tahıl taşıyan bu gemilerin endeksi, %2,2 oranında gerileyerek 1.798 puana düştü. Bu seviye, 10 Temmuz'dan bu yana görülen en düşük değer olarak kayda geçti.

Panamax segmentindeki düşüşün temel nedenlerinden biri olarak, Güney Amerika’daki tahıl sevkiyatlarında yaşanan yavaşlama gösteriliyor. Özellikle Brezilya limanlarından yapılan mısır ve soya fasulyesi ihracatında yaşanan gecikmeler, bu taşımacılık türüne olan talebi azalttı. Öte yandan, Karadeniz’deki sevkiyatların Ukrayna limanlarındaki güvenlik endişeleri nedeniyle kısıtlı ilerlemesi de bu segmenti olumsuz etkiliyor.

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KÜÇÜK TONAJLI GEMİLERDE DE SINIRLI GERİLEME

Supramax tipi, yani daha küçük tonajlı kuru yük gemilerinde de hafif bir düşüş kaydedildi. 50 bin ton altı taşıma kapasiteli bu gemilerin endeksi %0,4 azalarak 1.289 puana geriledi. Bu segmentteki düşüş, daha çok Güneydoğu Asya limanlarında yaşanan gecikmeler ve hava koşullarına bağlı liman trafiği sorunlarından kaynaklandı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Baltık Borsası yetkilileri, kısa vadede piyasada toparlanma beklenmediğini, özellikle emtia fiyatlarındaki dalgalanmanın taşımacılık üzerindeki baskıyı artırdığını belirtti.

Dünya ticaretinin en önemli göstergelerinden biri olan Baltık Kuru Yük Endeksi'ndeki bu düşüş, Türkiye gibi dış ticaretinde deniz yoluna büyük ölçüde bağımlı ülkeler için de önemli sinyaller taşıyor. Özellikle ithal kömüre dayalı enerji üretimi yapan firmaların maliyet planlamalarında bu tür gelişmeler dikkatle izleniyor.

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PİYASA ETKİSİ VE DOLAR BAZLI YÜK ÜCRETLERİ

Kuru yük taşımacılığında navlun ücretleri büyük oranda dolar üzerinden belirleniyor. Bu nedenle dolar kurundaki dalgalanmalar, navlun piyasasında iki yönlü etki yaratabiliyor. Gemi kiralama maliyetlerindeki bu düşüş, ithalatçı ülkeler için kısa vadede olumlu görünse de, taşıma firmaları açısından kâr marjlarını daraltıyor.

Bu veriler ışığında, global ticarette özellikle emtia sevkiyatında kısa vadede bir yavaşlama sinyali verilmiş oldu. Ancak uzmanlara göre, yıl sonuna doğru Çin’in iç talebinde yaşanabilecek artışlar, endekste toparlanmaya zemin hazırlayabilir.